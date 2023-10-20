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外銷訂單連13黑 以巴戰爭又起恐抑制全球貿易成長動能
經濟部今（20）日發布9月外銷訂單金額統計，因全球通膨及升息壓力續存，經濟成長減緩，9月外銷訂單金額為514億美元，年減15.6%，呈連續13個月負成長。不過，經濟部預測10月年減幅度可縮小至個位數，預估訂單金額在510~530億美元，年減7.9%~4.3%。
但，俄烏戰爭未停，以巴衝突又起，恐抑制全球貿易成長動能，後續發展需密切關注。
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