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台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

台灣國際智慧能源週開幕 聯華林德展出多項氫能應用

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
「台灣國際智慧能源週」今（18）日開幕，行政院副院長鄭文燦（中左）蒞臨聯華林德攤位，了解氫能發展商機，由聯華林德氣體氫氣動能總監苗華山（中右）、聯華林德氣體綜合產業事業群副總沈欣儒（右）接待。聯華林德提供／照
「台灣國際智慧能源週」今（18）日開幕，行政院副院長鄭文燦（中左）蒞臨聯華林德攤位，了解氫能發展商機，由聯華林德氣體氫氣動能總監苗華山（中右）、聯華林德氣體綜合產業事業群副總沈欣儒（右）接待。聯華林德提供／照

「台灣國際智慧能源週」今（18）日登場，工業氣體廠商聯華林德此次以「氫能驅動．低碳經濟」主軸，現場展出：氫能產業鏈完整解決方案、加氫站氫能設施以及混氫發電等多項氫能應用。

聯華林德氫氣動能總監苗華山表示，對於氫能安全，從高壓氫氣的製造及儲存、危險物品運送管制、加氫站營業許可、消防安全、儲存容器、設備檢查、電氣安全到勞工安全等，聯華林德無不致力達成要求，確保使用安全，請民眾安心。

聯華林德氣體綜合產業事業群副總經理沈欣儒表示，聯華林德長年為電子半導體、工業製造等多種產業，提供包含氫氣等工業氣體，能滿足客戶所要求的高純度產品。

聯華林德的氫氣生產採「蒸氣甲烷重組」（Steam Methane Reforming，簡稱SMR）製程，配置有二氧化碳回收系統，提供生產效率與純度兼備的低碳氫。其他低碳應用重點還包含：混氫發電（與台電合作）、富氧/全氧無焰燃燒技術（可提高產能、節省燃料成本、降碳排）、熱處理工藝（可達低耗、高效、高品質）。

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