中小企業綠電荒有解！ 台電首賣小額綠電25日商品上架

為解決中小企業綠電荒、碳焦慮，經濟部今（13）日舉行「台電首賣小額綠電」記者會，台電小包裝綠電商品10月25日上架，預計年底前釋出自建綠電約5,000萬度，採1萬度、5萬度二種電量，搭配1年期、3年期、5年期，共有六種組合，首批上架商品數量計有360件，於經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售。

經濟部長王美花今親自主持記者會，這項橫跨能源署、標準局、台電的計畫也象徵突破過去綠電銷售模式，立下新的綠電交易里程碑。王美花表示，中小企業買綠電相對大企業困難，台電銷售小額綠電，主要考量是來自2050淨零碳排的國際壓力、供應鏈要求，也是減碳的必要作法。

經濟部次長兼台電代理董事長曾文生指出，這次台電開發新的零售市場，主要是為提供有急迫性、需電量較小的中小企業有機會開始逐步取得綠電，也在市場中建立交易秩序。同時，曾文生也提醒，中小企業必須展開再生能源的採購管理，企業要開始習慣自身的用電模式與再生能源要如何搭配，這是需要學習的。

台電指出，這次突破過往不對外販售模式，推出小額綠電銷售試辦計畫，由自建再生能源案場台南鹽田光電及彰化彰濱光電合計釋出約5,000萬度綠電，分兩階段上架開賣，第一階段1,000萬度綠電將於10月底開賣。

台電說明，一次投標至多可選填六種商品，限定一個電號僅可得標一個商品，假高者得。不過，為讓更多企業能買到綠電，第一批得標的電號不得再參與第二批投標，第一批未得標者，年底前還有第二批標購機會。

台電表示，本次標售底價是參考銷售案場適用的躉購費率，且為維持公平性，將於標準局的綠電媒合平台公開標售，由購電企業依自身需求評估投標價格，最終售價將透過平台媒合作業程序決定，預計於2024年開始轉供。

台電強調，使用綠電已是國際趨勢，也已成為國家產業剛性需求，不只能減碳，更可協助台灣企業落實ESG永續發展，及滿足國際綠色供應鏈要求。台電為了讓中小企業也都可以買得到綠電，將持續提供多元的綠電商品，共同邁向淨零目標的減碳工作。

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