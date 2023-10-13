解封周年／觀察經濟走勢 勞資皆最看好「勾型復甦」

隨著疫情降級，邊境解封已過了一年，經濟出現反彈曙光了嗎？根據yes123求職網今（13）日發布的最新調查顯示，對於全面性邊境解封一年後的經濟復甦走勢，超過半數上班族認為景氣呈現「平緩勾型復甦」，更有逾七成企業也同樣認為是呈現「平緩勾型復甦」。

調查指出，勞工方面感受的狀況，主要依序為：其中53.7%認為「平緩勾型復甦」；有22.9%認為「階梯式復甦」；也有17.2%認為「打底U型復甦」；仍有6.2%認為「強彈V型復甦」，屬於最正面的看法。

相形之下，企業方面感受的狀況，又依序是：其中71.1%認為「平緩勾型復甦」；有18.6%認為「階梯式復甦」；也有8.2%認為「打底U型復甦」；僅2.1%認為「強彈V型復甦」，算是最樂觀的看法。

另外相較於解封前，資方自評過去一年來的營運損益狀況，主要依序為：26.8%屬於「有獲利，但盈餘沒有增加」；25.8%屬於「有獲利，且盈餘有增加」；22.7%算是「損益兩平」；17.5%處於「虧損中，不過持續改善中」；7.2%處於「虧損中，且仍然無法改善」。

因此換算下來，等於現階段仍「虧損中」的企業，合計共有24.7%；不過仍保持「獲利中」的公司，合計則佔了52.6%。

上述「解封周年勞資動向調查」，是由yes123求職網於2023年9月27日到10月10日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且目前「有正職」的求職會員，有效問卷共1,257份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%；至於企業部份，有效問卷共970份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。

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