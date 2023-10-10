陸延長對台貿易壁壘調查 敏感時間引關注

經濟日報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導
大陸商務部。中新網
大陸商務部。中新網

中國大陸今年4月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定最快10月12日將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部昨（9）日公告，鑑於「本案情況複雜」，決定將調查期限延長三個月，至2024年1月12日，也就是到明年台灣總統大選投票日的前一天。

大陸商務部昨公告，根據大陸對外貿易法及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年4月12日發布公告，決定就台灣對大陸貿易限制措施，進行貿易壁壘調查。公告稱，鑑於本案情況複雜，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將本案的調查期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日。

大陸延長對台貿易壁壘調查，時間敏感引發「以商逼政」的關注，但大陸學者認為政治關聯性不大。廈門大學台灣研究中心教授唐永紅說，從大陸官方訊息來看，應仍聚焦在貿易、經濟技術層面問題，無明顯政治用意。

他還說，商務部表示「鑑於本案情況複雜」，顯示調查確實需要時間，跟台灣選舉關聯性不大。

另外，上海東亞研究所助理所長包承柯表示，台灣經貿長期對大陸進口產品進行限制，因此，陸方採取的措施中，涉及ECFA對台關稅優惠的中止，「這個可能性是存在的」。

大陸商務部4月發布的公告稱，受貿易壁壘調查影響的台灣商品共計2,455項，調查時程為半年，至今年10月12日為止，不過特殊情況下可延長至2024年1月12日，也就是台灣總統大選投票前一天。

此後在8月17日，大陸方面進一步將調查涉及產品，從立案時的2,455項，調整至目前的2,509項，並聲稱，大陸石化、紡織、機電設備、汽車、農產品、民生用品無法對台出口，對於相關出口企業利益造成負面影響。

大陸商務部發言人束珏婷當時表示，初步調查台灣對大陸貿易措施涉嫌違反「非歧視原則」和「普遍取消數量限制原則」等世貿規則。

被問到大陸是否會取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠時，她則回應，將結合調查結論，依相關規定研究採取相應措施。

大陸國台辦主任宋濤9月22日也曾經表示，支持大陸主管部門結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。

關稅 ECFA

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