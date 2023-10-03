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記得刷存摺！內政部首批租金補貼22萬戶 今明兩天入帳

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今、明二日撥款。內政部長林右昌今（3）日表示，租金補貼2.0計畫秉持擴大照顧、簡政便民兩大原則，簡化租屋申請條件，放寬適用對象，只要年滿18歲以上租屋族、學生族都可申請。圖／本報資料照片
「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今、明二日撥款。內政部長林右昌今（3）日表示，租金補貼2.0計畫秉持擴大照顧、簡政便民兩大原則，簡化租屋申請條件，放寬適用對象，只要年滿18歲以上租屋族、學生族都可申請。圖／本報資料照片

「300億元中央擴大租金補貼專案2.0」首批22萬戶，將於今、明二日撥款。內政部長林右昌今（3）日表示，租金補貼2.0計畫秉持擴大照顧、簡政便民兩大原則，簡化租屋申請條件，放寬適用對象，只要年滿18歲以上租屋族、學生族都可申請。

林右昌表示，2022年開始推動「300億元中央擴大租金補貼專案」，將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為三倍，核定戶數從2019年的6萬戶、2021年13萬戶，倍增至2022年底至近28萬戶。

而今年至9月底止，申辦受理件數已逾47萬戶，包含舊案直接帶入22.3萬戶，新戶申請24.8萬戶，相較於2022年同期申辦受理28.9萬戶成長62%，租金補貼政策讓租屋族可減輕生活壓力，歡迎符合資格民眾，於2024年12月31日前提出申請。

林右昌指出，此次租金補貼民眾申請踴躍，各縣市政府及國土管理署已加緊審查作業，首批租金補貼將於10月3日及4日由金融機構陸續核撥，另由於補貼的核發追溯自申請日起算，不因審核速度而有影響，請尚未接獲核定函的新戶耐心等候。

林右昌強調，租金補貼一律採撥款入帳，並且在帳戶存摺摘要會顯示「行政院發」字樣，請民眾留意政府絕不會要求民眾前往操作ATM或用網址連結領取，如遇到可疑情況，請撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

林右昌說明，租金補貼2.0，新申請戶如已簽訂租賃契約即可隨時提出申請，隨到隨辦；另若是2022年租金補貼核定戶，且有2023年5月撥付租金補貼款紀錄的舊戶，則不用再另外申請，國土署會將2022年申請資料帶入系統審查，審查後會主動通知審查結果，不僅受理時間更彈性，申請程序也更簡化。此外，租金補貼的金額並非定額，針對單身、新婚、育兒家庭、弱勢或學生等租屋族，給予加碼支持，以減輕民眾房屋租金二至四成的負擔。

林右昌提醒，2023年已提出租金補貼申請的民眾，如通過審查核定，內政部國土管理署會寄送租金補貼核定函，如發生核定函已送達，帳戶存摺未收到申請補貼款項，可利用「300億元中央擴大租金補貼專區」(網址: https://pip.moi.gov.tw/v3/b/SCRB0102.aspx)系統查詢，或是週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線（02）7729-8003，有專人提供服務。

租金補貼 林右昌 租屋

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