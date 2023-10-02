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部分產業出現急短單 9月PMI緊縮速度放緩

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中華經濟研究院今（2）日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）是48.2.，指數雖回升2.7，但仍連續第七個月緊縮。 圖／中經院提供
中華經濟研究院今（2）日發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI）是48.2.，指數雖回升2.7，但仍連續第七個月緊縮。 圖／中經院提供

中華經濟研究院今天發布9月台灣製造業採購經理人指數（PMI），季節調整後指數回升2.7個百分點至48.2%，連續第七個月緊縮，但緊縮速度趨緩，季節調整後的新增訂單與生產指數分別大幅回升5.1與6.2個如百分點，回到51.7%與52.9%，中斷連兩個月緊縮轉為擴張，主因來自部分產業因有急短單，但產業復甦狀況不均勻。

中經院院長葉俊顯表示，9月數據顯示，部分產業冒出一些復甦的火花，但產業別狀況不一，例如化學及生技醫療產業，以及電子光學如IC設計、封測等業有短急單，其他產業則不見訂單，整體復甦不均勻，期盼復甦的星火可以燎原，出口年底能有好轉現象。

9月PMI五項組成指標中，經季調新增訂單、生產轉為擴張，人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間低於50.0%，存貨持續緊縮。其中以季節調整後新增訂單與生產指數因同步中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，二指數數都呈現回升，分別回到50%以上，來到51.7%與52.9%，是9月緊縮速度趨緩主因。

中經院助研究員陳蕙馨表示，製造業總指標回升48.2%，五項指標新增訂單與生產轉為擴張，但產業差異很明顯，訂單上升大部分回報是短急單，例如AI熱絡帶動IC封測業績，但晶圓則冷淡。另外，原物料價格也持續上升，但廠商追單不明顯。

對於原本第四季國際備貨潮是否未出現？葉俊顯表示，的確沒有那麼積極，AI國際需求也不明確，因此廠商採購政策相對保守。由於終端需求還沒看到，廠商依舊保守看待景氣，甚至觀望到明年農曆年後。

陳蕙馨分析，原本第四季應是旺季，雖然沒有更差，但廠商仍然保守，主要是第三季不如預期有關，對未來展望也沒有持續看壞。

數據顯示， 製造業對未來六個月展望指數連續17個月緊縮，惟本月指數回升2.6個百分點至44.7%。六大產業中， 兩個產業擴張，分別是食品暨紡織產業（54.5%）、化學暨生技醫療產業（51.3%），交通工具產業回報未來六個月展望為持平（50.0%）。三個產業緊縮，分別是基礎原物料產業（39.3%）、電力暨機械設備產業（42.9%）與電子暨光學產業（43.7%）。

9月未季調台灣非製造業經理人指數（NMI）雖連續11個月擴張，但指數續跌0.8個百分點至53.5%。葉俊顯表示，內需放緩，主要是國人消費大部分往國外，國內消費持平，而且因為第三季製造業景氣不如預期，股市也不好，消費力道最後仍要看製造業第四季旺季能否帶動，需要有一些柴火。

非製造業NMI四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間都是高於50.0%。不過未經季節調整的商業活動指數擴張速度持續趨緩，指數續跌2.6個百分點至54.4%。

製造業

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