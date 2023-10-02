快訊

亞運舉重／郭婞淳帶傷奪銅 北韓「神祕小將」破世界紀錄摘金

中颱小犬估晚間11時發海警 登陸機率高「這地區」首當其衝

0056配息1.2元…上回5個交易日就完成填息 投資人最晚這日前買進持有

個資法修正後新進度 個資保護委員會籌備處明年1月掛牌

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

立法院5月三讀通過個資法修正案，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，個資保護委員會籌備處明年1月掛牌，推動組織法草案明年上半年送到立院審議。

立法院經濟委員會今邀請國發會進行業務報告，民進黨籍立委陳亭妃質疑雖然打詐修法已過，但是法律過了，後續卻沒有進度，仍沒有主責機關。

龔明鑫答詢表示，目前有跨部會處理機制合作處理，國發會是主要幕僚單位，也持續以跨部會連繫會報處理案件，重大案件都已減少，目前正進行個資法保護委員會籌備處成立工作，預計明年1月掛牌成立，繼續推動個資保護委員會組織法草案，預計明年上半年送立法院審議，通過後下半年就可成立個資保護委員會如期運作，以符合大法官會議要求2025年8月前成立個資專責機構時程。

國發會 立法院 龔明鑫

延伸閱讀

景氣燈號「連十藍」 龔明鑫：已有一些慢慢好轉的機會

桃機三航廈進度突破50% 屋頂面積相當於3座大巨蛋

「俏女警」男友是詐團成員！ 幫查個資慘遭收押...警局：免職

北市俏女警遭羈押 交往複雜涉非法查個資 中山警自檢搜索

相關新聞

企業自評前瞻力最夠覺察力不足 科技、媒體與電信業最自信

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會2日共同舉辦「2023企業應變核心能力調查報告發表-國際新秩序中的思維與...

國科會設國家級智庫成立 3大任務深化國際連結

科技、民主、社會研究中心（科民社中心）今天揭幕啟動。國科會表示，科民社中心有3大任務，分別為人才培育、跨國民主聯盟合作、...

台灣奈微光驚傳技轉大陸？ 國發會一個月內交調查報告

研發出全球第一顆「中遠紅外光4合1矽光子晶片」的台灣奈微光公司，遭媒體爆出公司私下技轉大陸，由於國發基金注資台灣奈微光公...

個資法修正後沒專責單位？龔明鑫：個資保護委員會籌備處明年一月掛牌

立院5月三讀通過個資法修正案，賦予行政機關有效執法，但是立委質疑打詐五法通過後，仍沒有主責機關，個資外洩變本加厲。國發會...

台灣出口連12黑 財長：第4季出口可望轉正 今年GDP保1.5%「有希望」

台灣出口連12黑，財政部長莊翠雲今天表示，預估第4季可望轉正，今年GDP保1.5%「有希望」；中央政府稅收方面，達標預算...

傳台灣奈微光技轉中國 國發會1個月內提報告

媒體爆出國發基金轉投資事業台灣奈微光科技公司私下技轉中國，立委認為國發會態度應該更積極，要求1個月內進行調查，並將報告送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。