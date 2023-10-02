個資法修正後新進度 個資保護委員會籌備處明年1月掛牌

立法院5月三讀通過個資法修正案，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，個資保護委員會籌備處明年1月掛牌，推動組織法草案明年上半年送到立院審議。

立法院經濟委員會今邀請國發會進行業務報告，民進黨籍立委陳亭妃質疑雖然打詐修法已過，但是法律過了，後續卻沒有進度，仍沒有主責機關。

龔明鑫答詢表示，目前有跨部會處理機制合作處理，國發會是主要幕僚單位，也持續以跨部會連繫會報處理案件，重大案件都已減少，目前正進行個資法保護委員會籌備處成立工作，預計明年1月掛牌成立，繼續推動個資保護委員會組織法草案，預計明年上半年送立法院審議，通過後下半年就可成立個資保護委員會如期運作，以符合大法官會議要求2025年8月前成立個資專責機構時程。

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