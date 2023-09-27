達邦蛋白將增加資本支出近一億元 啟動產能擴充計劃

達邦蛋白（6578）今（27）日表示，為了追求高附加價值產品，並放眼全世界市場展開 CDMO（委託開發與製造服務）業務，公司將擴大資本支出，以擴增年20公噸的醱酵生產線，預計明年第2季完成，產能將增加數十倍；達邦蛋白最快明年下半年也會再增設另一座20公噸醱酵槽，產能可再進一步提升。

達邦蛋白生技今日召開股東臨時會，通過修訂公司章程部分條文，將公司中文名稱變更為「達邦蛋白生技股份有限公司」，英文名稱變更為「DABOMB PROTEIN BIOTECH CORPORATION」，以符合未來營運發展需求。

達邦蛋白生技董事長劉郁芬表示，達邦蛋白生技以替代抗生素為核心理念，運用後生元強化免疫技術，提供動物健康的精準解決方案，未來公司會持續推出高附加價值產品，並展開 CDMO 業務，立止台灣放眼全球，追求獲利長期穩定成長。

達邦蛋白也計畫擴大資本支出，據了解金額將逼近一億元，以因應台灣廠的產能擴充，達邦蛋白指出，公司在現有廠區正在進行擴產，新設置的20公噸醱酵生產線工程已經發包，預計明年第2季完成，產能將增加數十倍；此外，達邦蛋白最快明年下半年會再增設一個20公噸的醱酵槽，產能可再進一步提升。

達邦蛋白表示，公司現有產品以外銷市場為主，其中東南亞營收占比超過六成，面對市場價格競爭，達邦蛋白近來推出高附加價值產品，高毛利的動物保健產品比重逐步拉高，轉型成效已反應在今年表現。上半年營收雖然不及去年同期，但營業毛利1,564萬元卻大幅增加2.4倍，單季毛利率更是從第1季4.43％，快速拉升至第2季的11.54％，隨著下半年產品組合持續優化，毛利率可望再提升，隨著動保產品第4季出貨再攀升，單季營運有望轉盈。

達邦蛋白表示，該公司針對水產、畜產推出動保產品DBT-100 HT、DBT-100 LS，兩項新產品是根據國際益生菌及益生元科學協會（ISAPP）彙整的益生菌、及後生元之功能為基礎。動保產品已開始出貨給美國大型動物保健及營養策略公司，公司也透過既有通路向東南亞指標客戶曝光新產品，待客戶實驗評估通過，以及隨著達邦蛋白生技取得更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證，預期第4季起出貨量將逐月跳升。

劉郁芬表示，CDMO 業務已接獲美國大型動物保健及營養策略公司、美國飼料添加劑開發商、以及國內酵素研發公司訂單，並將與新加坡一家握有新型抗菌活性胜肽技術的新創公司合作，可以滿足未來兩年公司擴充的產能。

達邦蛋白生技立足台灣放眼全球的策略下，漳州廠完成階段性任務後，將結束當地生產基地，全部研發重心及擴產將以台灣為主，藉由全面展開 CDMO 業務，將海外市場從亞洲地區拓展至全球，達到獲利長期穩定成長目標。

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