製造業無薪假 未降溫
製造業無薪假仍難降溫。勞動部昨（25）日發布最新無薪假統計，現製造業有304家、9,883人實施無薪假，占全部無薪假人數的八成三。這期一家氣動打釘機製造業通報約170人實施無薪假，但也有一家工具機、一家貼紙印刷各有100人、162人停止實施。
勞動部統計指出，各行各業總計現有663家、11,877人實施無薪假；較上期增加21家、139人。
其中，製造業現有304家、9,883人實施無薪假，較上期增加八家、四人。而四大製造業中，金屬機電工業仍是重災區，現有183家、5,975人實施無薪假，較上期增加九家、250人。
勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱表示，這期無薪假主要的變動仍在製造業，金屬機電業中，有一家氣動打釘機製造業者因接單不穩定，約通報170多人實施無薪假。她並指出，金屬機電工業中不乏有停止實施的業者，如中部一家工具機製造業者因接到急單，原有100多人放無薪假，這期停止實施；至於之後是否會再實施，業者表示視接單情況而定。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 公寓大樓比一比！士林價差最懸殊 這三區公寓還有4字頭
▪ 建商轟囤房稅是懲罰稅「繳稅16年等於財產沒收」
▪ 沙鹿首購族就愛「這款房」！不到20坪擠3房掀熱議 業界給建議
▪ 社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言