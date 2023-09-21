快訊

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

最低工資法施行後…違規業者最重罰150萬元、且公布雇主姓名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
行政院會於今（21）日通過勞動部擬具之「最低工資法」草案，將函請立法院審議。圖／記者張睿杰
行政院會於今（21）日通過勞動部擬具之「最低工資法」草案，將函請立法院審議。圖／記者張睿杰

行政院會於今（21）日通過勞動部擬具之「最低工資法」草案，將函請立法院審議。勞動部表示，該法明定勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，如有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

勞動部表示，為完善最低工資審議機制，保障勞工及其家庭的生活，勞動部推動「最低工資法」立法，將最低工資所需參考的社會經濟指標入法，並建立最低工資審議會的議事規則及設置研究小組先行評估機制。該草案共19條，重點如下：

第一，組成「最低工資審議會」定期開會。由勞動部組成最低工資審議會（下稱審議會），成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，藉由社會對話機制，擬定具有共識的最低工資調整方案。審議會應於每年第3季召開會議，以確保最低工資的調整時程。

第二、明確審議參採指標。將最低工資所需參考的經社指標入法，並從現行基本工資審議經驗，將各界最具共識之「消費者物價指數年增率」列為應參採指標，且定明各項得參採指標，以利就整體經濟社會情勢通盤考量，使審議機制兼具穩定與彈性。

第三、完備最低工資之議決及核定程序。審議會之議決採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。並明定最低工資之核定公告實施程序，以及行政院不予核定審議通過之最低工資時，由勞動部再行召開審議會之重審機制，以消除外界對最低工資調整的不確定感。

第四、建立跨領域研究小組先行評估機制。研究小組成員涵括學者專家，以及與國家整體經濟社會情勢相關之部會代表。由該小組研究最低工資實施對經濟與就業狀況的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成相關報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考，俾利聚焦討論。

第五、確保勞工最低工資權益及處罰違反最低工資之事業單位。為有效落實最低工資之目的，明定勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，如有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

第六、最低工資與基本工資制度之順利銜接。為免法律適用產生空窗期，明定最低工資公告實施前，仍然繼續適用原核定的基本工資數額，且首次訂定之最低工資不得低於原基本工資，以確保勞工工資權益。另，其他法規有關基本工資規定未及修正者，應適用本法最低工資之規定。

勞動部 消費者物價指數 最低工資法

延伸閱讀

藍推33項優先法案 道安、最低工資、加薪三法入列

勞工盼了7年！政院通過最低工資法草案 參考CPI訂調幅

「加班」強制換補休、未滿一小時不算…其實都違法！5大常見錯誤帶你破解

最低工資法 力拚三讀

相關新聞

勞工盼了7年！政院通過最低工資法草案 參考CPI訂調幅

總統蔡英文在2016年宣示要訂定的「最低工資法」，今天總算在行政院院會通過審議。勞動部表示，該法將最低工資所需參考的社會...

最低工資法施行後…違規業者最重罰150萬元、且公布雇主姓名

行政院會於今（21）日通過勞動部擬具之「最低工資法」草案，將函請立法院審議。勞動部表示，該法明定勞雇雙方議定之工資不得低...

景氣差卻得調薪 企業大老：政府負擔勞健保比率應提高

三三會理事長林伯豐昨指出，2024年基本工資調漲4.05%，政府已連八年調漲基本工資。基本工資調漲後，勞健保也將調漲。但...

台綜院發布8月EPI電力景氣指數續亮黃藍燈 經濟景氣偏保守

台灣綜合研究院今天發布8月EPI電力景氣指數，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.92%，受惠汽電共生自用電量去...

餐飲掛牌潮／純代理的餐飲品牌IPO需配套措施 判斷餐飲股是否成功有訣竅

以代理品牌為主的餐飲企業掀起掛牌潮，資深餐飲顧問、天帷企管顧問工作室創辦人林剛羽表示，對於純代理品牌的餐飲企業要掛牌，過去主管機關都會有疑慮，因此仍需要配套措施，但更重要的是，業者要評估代理品牌在台灣的適應性，以及代理條件，以免最終水土不服，或是賺到業績卻沒有同樣獲利。 而除了主管機關，餐飲業上市櫃，投資大眾也會放大檢視，究竟要如何判斷餐飲股是否成功呢？

白話財經EP119｜基泰向大直受災戶提「一坪換一坪」 權益與正義的選擇

「基泰大直」建案因施工不慎，導致鄰宅下陷坍塌，日前發放慰問金時，也夾帶「合作興建意向書」，向25戶受災戶提出「舊建物一坪換一坪加車位」等高於市場行情的方案。 本集白話財經邀請住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨，來談基泰大直案的後續發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦