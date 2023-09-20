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各國政策推動 估2026年將建置1600萬座公共充電樁

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce預估，2026年全球公共充電樁總數將達1,600萬座，約為2023年3倍，同期新能源車保有量（PHEV、BEV年實際持有輛數）將達9,600萬輛，車樁比（一台新能源車對應充電樁數量的比率）約6:1，相較2021年約10:1的車樁比有明顯降低，而主要市場如中國大陸政府明訂出2030車樁比要達到2:1，是全球在降低車樁比目標下的主要推動力量。

TrendForce表示，歐洲的淨零法案中明訂2030年要完成1,700萬座充電樁建設目標；美國目前充電樁總數僅20多萬座，而拜登政府目標2026年完成建設50萬座充電樁的目標，屆時美國新能源車保有量預測將達1,500萬輛，車樁比仍高達32:1，同時期歐洲及中國大陸的車樁比預測約為9:1及4:1，若以歐洲的車樁比為低標，美國充電樁建設的目標至少還有3~4倍的上修空間。

複雜的充電規格也為新能源車主帶來不少困擾，全球市場上主要的充電規格分為美規CCS1（Combo）、歐規CCS2（Combo）、日規CHAdeMO、陸規GB/T及Tesla的NACS規。其中歐洲與中國大陸因統一使用自己的規格，民眾在充電的選擇上較單純。而美國則因同時有CCS1及NACS規格而引發路線之爭，雖然兩種規格間可以透過轉接器轉換，但是NACS的快速擴張也不免引發CCS1的車主擔心未來權益是否會受損。

由於各國的充電規格不一，充電槍、樁廠商須以更靈活的產品策略以布局不同規格的市場。以台廠為例，鴻碩精密的充電線、良維科技及信邦電子的充電槍總成（槍及線）皆同時布局GB/T、CCS1及CCS2。

其中，鴻碩精密已切入Tesla供應鏈，良維科技及信邦電子主要客戶為北美充電營運商。在Ford、GM、Volvo等車廠宣布未來在北美將採用NACS充電規格後，充電樁廠商如馳諾瓦科技及光寶科技也相繼宣布將導入NACS規格。

從2025年開始將陸續有國家實行禁售燃油車的政策，在整體充電樁建設速度仍待加強的情況下，車廠預計會更積極推動充電樁市場發展，例如GM、Mercedes-Benz、BMW、HONDA、Hyundai-Kia及Stellantis宣布合組充電營運公司介入充電樁的布局。此外，TrendForce認為，台廠可透過當地設廠的方式就近服務北美客戶，例如和碩及台達電皆已在德州設廠，考量充電樁規格的多樣性，台廠還須持續保持策略靈活度，避免在產品設計上受限於單一規格的設計。

充電樁 新能源車

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