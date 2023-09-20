問題雞蛋、台電虧損！三三會林伯豐：政府應為政策負責

三三會理事長林伯豐今舉行9月例會，林伯豐在會前針對近期台灣雞蛋問題、台電虧損與電價、景氣概況等總體經濟釋出看法，尤其針對雞蛋問題，林伯豐感嘆「現在吃雞蛋都要嚴格挑選才會吃」，政府應該要確認雞蛋的來源、品質跟銷售網絡，並追究責任，該銷毀就銷毀，政府要為錯誤政策負責。

林伯豐受訪時，被問及進口雞蛋風波及陳吉仲請辭一事，他認為即使陳吉仲下台也很難收尾，現在最有可能受影響的就是糕餅店，政府應拿出魄力，盡快追究責任，銷毀有問題的進口蛋。

昨日經濟部召開今年第2次電價費率審議會確定10月電價「凍漲」，但內需高壓產業用戶因景氣復甦取消凍漲，今林伯豐也重申，雖然10月電價「凍漲」，但由於基本工資都已確定調漲，預期之後電價應該還是會漲，政府「不應選後再漲，要漲就逐步、面對事實來漲」，台灣能源政策錯誤導致台電虧損，但「台電的危機就是台灣產業的危機，應該重新思考能源政策、考慮核電。」

林伯豐說，台灣外銷出口已連11黑，今年是景氣谷底，但台灣仍受制於地緣政治關係、中美對抗局勢，若台灣能「聰明地」做對事情，還是有望跟著趨勢、景氣慢慢轉好，畢竟台灣具備良好供應鏈、人才、資金，若政府與企業互相配合，台灣就能往好方向走；最壞狀況是在中美對抗下，台灣成為美國的犧牲品。林伯豐認為政府應持續提出對策，如協助產業投資、協助紓困、鼓勵人才培育、對青年住宅提供更優惠貸款等，讓全球人才、台灣菁英能持續留在台灣。

林伯豐隨後致詞時也表示，2024年基本工資調漲4.05%，政府已連八年調漲基本工資。基本工資調漲後，勞健保也將調漲。主計處日前下修2023年台灣全年經濟成長率，台灣出口也連11個月負成長，整體經濟情勢發展令人擔憂。因此，三三會提出7大建議，包括：一、調整勞保(雇主70%：勞工20%：政府10%）、健保(雇主60%：勞工20%：政府20%)負擔比例，在不增加勞工負擔下，政府負擔的比例應提高，以減輕企業的壓力。

二、應儘速通過基本工資法，納入一定參考指標，並包含第三方公正機構針對薪資調幅，對產業、勞工的衝擊分析，給予勞資雙方理性的討論空間。

三、政府持續推動投資振興方案，積極推動能源轉型、智慧城市等重大基礎建設，鼓勵企業進行資本支出。

四、重新思考能源規劃，將能源配比中，核能調整為30%，達到穩定供電、合理電價。

五、維持大宗物資關稅、貨物稅、營業稅、印花稅之降稅、免稅等措施。

六、持續推動紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款利息補貼。全面整頓公有閒置土地，興建平價租金的青年社會住宅，並給予租金補貼等政策。

七、央行應維持匯率穩定，避免進口產品價格上漲，帶動物價抬升。

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