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連13黑！台灣機械設備8月出口25.80億美元 年減10.9%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械設備8月出口25.80億美元、年減10.9%，為連續13個月呈現衰退。聯合報系資料照
台灣機械設備8月出口25.80億美元、年減10.9%，為連續13個月呈現衰退。聯合報系資料照

台灣機械公會今(11)日公布機械設備8月出口值25.80億美元，較去年同期減少10.9%；累計前八月出口值195.91億美元，較去年同期減少18.4%，以新台幣計價約6,024.48億元、年減13.3%，顯示全球景氣持續低迷。

台灣機械公會理事長魏燦文指出，受全球經濟景氣持續不佳影響，機械設備採購保守，台灣機械出口自去年8月以來，已連續13個月呈現衰退。

所幸8月衰退幅度有略為縮小，是8月台灣整體出口貨品中，僅次於資通訊產品出口之外，表現相對較好的產業。不過，業界仍相當悲觀：「目前仍看不到走出隧道的那道光」；公會則估，全年機械出口衰退幅度在15%上下。

公會統計，前八月機械出口值前三大，依序為檢量測設備30.67億美元、占比15.7%，較去年同期減少5.8%；電子設備30.63億美元、占比15.6%，較去年同期減少11.8%；工具機17.49億美元、占比8.9%，較去年同期減少12.2%。

至於前八月機械出口國前三大，依序為美國47.06億美元、占比24.0% ；中國大陸45.66億美元、占比23.3%；日本15.75億美元、占比8.0%。

魏燦文指出，目前全球經濟復甦步調仍然緩慢，各國製造業生產活動疲弱，加上升息效應、俄烏戰爭、美中科技戰等不確定因素干擾影響，機械設備採購動能不足，仍有待密切關注後續發展。

美國與中國為我國機械出口的前兩大市場，2021年對中國的出口占比為30.9%，2022年占比下滑至25.9%，今年前八月對中國大陸出口同比減少27.8%，占比持續下滑至23.3%的新低。

至於對美國出口，2021年出口占比為22.2%，2022年占比上升至25.6%，但今年前八月對美國出口因去年基期較高，同比減少24.7%，占比也下滑至24.0%。

魏燦文認為，今年對美中兩大市場出口下滑，連帶使得台灣機械出口減少，但美國市場仍是目前全球表現相對穩健的地區，預期後續對美國出口將可逐步回溫。

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