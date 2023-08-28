AI概念股過熱？中央大學8月消費者信心（CCI）中止連三升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布8月消費者信心指數（CCI）總指數67.51點，與上個月比較下降0.88點，中止之前連三升走勢。其中下降最多為「投資股市時機」，指數較上月下降3.7點至45.5點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，CCI總指數下跌不顯著，主要是台股之前AI概念股過熱後，本月民眾回到基本面，因此指數微跌。

8月調查六項分項指標包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久性財貨時機全部下降。

下降幅度最多的指標是「未來半年投資股票時機」45.5點，較上月下降3.7點，下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，調查結果25.8點，較上月下降0.6點。其他如「未來半年購買耐久性財貨時機」，「未來半年家庭經濟狀況」及「未來半年國內就業機會」，降幅都在0.3點以下。

吳大任表示，8月總指數雖下降，但並不顯著，其中顯著下跌也只有未來半年投資股市信心，其他指標下跌幅度並不明顯，大致維持7月信心水準。

吳大任認為，8月民眾對未來半年投資台股信心大跌，主要是之前拉抬台股主要動力AI概念股，的確有點過熱，因為AI相關產業主要賺錢仍是美國的輝達（NVDIA），台灣相關供應鏈可以分到的利潤不高，相關廠商營收相對少，但被炒過頭。

其次是台灣出口仍呈現衰退，代表廠商獲利不佳，基本面沒那麼好，因此之前雖因AI短期股價波動，長期還是反映基本面，只要出口持續衰退，民眾對台股看法不可能長期維持樂觀。