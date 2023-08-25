爛尾樓、建商倒閉頻傳 專家看這數據喊安啦「全球第一」

近來韓國、香港、加拿大等多個國家房價紛傳下跌，不過馨傳不動產智庫彙整全球25個主要國家全體銀行2022年底的「不良貸款率」，大多數國家不良貸款率約為1％多，其中台灣不良貸款率高居全球第一低、僅約0.15％，同期住宅貸款逾放比更只有0.07％，房貸違約率同為世界最低。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然美國央行於去年啟動「鷹式升息」，外界擔憂利率上升過快會破壞金融與房地產市場穩定，但截至去年底為止，多數國家不良貸款率呈現微幅下滑，顯示銀行壞帳並未因利息而上升，其中又以台灣表現最為傑出，不良貸款率為全球最低，透露出台灣銀行放款品質極為良好、房市也很穩定。

全球25個主要國家全體銀行2022年底的不良貸款率中，表現相對差的國家為泰國、巴西、印尼等三國逾2％以上，西班牙、義大利逾3％以上，另俄羅斯、阿聯酋與印度則高達6％至7％多不等。烏克蘭因俄烏戰爭的緣故，導致許多民眾逃離國境、或者不幸喪生，不良貸款率驟升至38.1％。

何世昌指出，烏克蘭雖然遭遇戰火導致不良貸款率狂飆，但因戰爭爆發後大量住房毀壞、物資短缺，以及CPI年增率高達約25％，全國房價不跌反漲，去年Q4全國房價平均漲幅約16.7％，又以戰火較少的西部各州房價漲幅最大，完全顛覆外界的印象。

表現較好的國家不良貸款率低於2％以下，如美國、英國、德國等十國不良貸款率介於1％至2％之間，另瑞士、澳大利亞、加拿大、瑞典、韓國與台灣均低於1％以下，其中加拿大、韓國與瑞典等三國僅約0.3％，並列全球次低，而台灣則以0.15％奪得全球最低的冠桂，遠遠優於歐美大國。

何世昌分析，不良貸款率介於1％至2％之間是最常見的狀況，低於1％以下是資優班中的超資優生。雖然台灣銀行不動產放款集中度高、不動產貸款餘額高達十餘兆元，但因去年電子業景氣火熱，經濟成長強勁，以及央行嚴格管控放款，不動產放款品質優良，去年末住宅貸款逾放比只有0.07％、建築貸款逾放比亦僅約0.08％，是壓低整體不良貸款率的功臣。

何世昌進一步指出，雖然近來爛尾樓、建商倒閉議題發酵，但與其他國家相比，台灣爆雷的機率相對低許多，購屋族只要慎選建商與代銷，就能一圓成家夢。其次，若與美國比較，美國去年底住宅貸款違約率約1.78％，台灣卻僅約0.07％，顯示台灣房市與金融業體系相對穩健，爆發危機的機率微乎其微。