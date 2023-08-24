今年GDP 估成長1%

惠譽信評昨（23）日舉行「2023惠譽看台灣」，針對國內全年GDP成長預測為1%，惠譽表示，經濟成長動能在全球走勢疲軟，雖經濟衰退可能已觸底，但出口成長仍為負，不過民間消費動能有撐，主要受益於開放邊境及普發現金6,000元的政策，若科技業能於年末回溫，明年GDP預估將回到2.8%。

惠譽將經濟成長率由2022年的2.4%放緩至2023年的1%，並表示國內內需市場表現依舊強勁，主要受益於在疫後邊境開放及政府普發6,000元現金，惠譽主權評等主管湯馬斯·魯克梅克爾（Thomas Rookmaaker）表示，惠譽預期2023年末科技業可望好轉，因此明年GDP成長率能回到2.8%，不過湯瑪斯也提到若全球經濟成長下行風險加劇，或是半導體的復甦在向後延遲，均可能導致GDP成長劣於預期。

惠譽信評亞太區銀行評等副總經理陳怡如表示，其實從國銀放款表現便能看出平淡的經濟成長及外部需求的減少，上半年僅增加約1%，雖惠譽信評預估今年第4季及明年有望見到改善，但今年全年放款總額預期只會增加低個位數，約3%至4%，國銀上半年表現主要仍源於外匯交易從匯差賺到了大量收益。

惠譽提醒，台灣中期經濟發展仍面臨兩岸緊張關係及人口老化挑戰，雖然經濟衰退可能已達底部，但出口成長仍為負，不僅台灣，整個亞太地區皆如此。