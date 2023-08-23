民間消費強強滾！零售、餐飲營業額 寫最強7月

零售、餐飲業景氣強強滾。經濟部今（23）日發布7月零售業營業額3,778億元，餐飲業營業額891億元，雙雙創歷年同月新高，分別呈連續23個月、15個月正成長走勢。隨著中元節到來，預期零售業、餐飲業仍會續強。

惟7月批發業營業額9,777億元，年減5.7%，為連續9個月呈負成長走勢，主因全球終端需求疲軟，企業持續調整庫存，通膨及升息壓力影響客戶採購力道。經濟部預測，因全球經貿成長動能平疲，批發業8月仍續呈衰退。

經濟部今日發布7月批發零售餐飲業營業額統計，呈現「外冷內熱」現象，批發業呈衰退，惟衰退幅度呈收歛。而零售業、餐飲業則持續熱絡，因基期墊高，成長幅度亦呈明顯收歛。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，7月零售業營業額為3,778億元，創歷年同月新高，年增5.3%，疫後民眾外出消費動能回升、國境解封帶動觀光旅遊人次增加，致其他綜合商品零售業、百貨公司、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業分別年增38.4%、11.1%、7.3%及5.9%。

他指出，汽機車零售業受惠新型車款熱銷，及適逢民俗月前交車旺季，推升營業額年增15.8%；資通訊及家電設備零售業則因消費型電子產品買氣持續疲弱，年減5.6%。今年1至7月營業額為2兆6,052億元，創歷年同期新高，年增8.4%。

餐飲業7月餐飲業營業額891億元，則創歷年單月次高、也是歷年同月新高，年增17.6%。其中餐館業及飲料店業分別年增17.0%及9.0%，主因暑假人潮增加，外食消費動能強勁，加上天氣炎熱帶動冷飲需求；外燴及團膳承包業受惠航班載客人次成長，帶動空廚餐點需求擴增，年增72.7%。今年1至7月營業額為5,930億元，創歷年同期新高，年增24.9%。

展望未來，經濟部表示，零售雖因車市進入民俗月的銷售淡季，惟父親節、七夕情人節及中元節 等節慶商機，將推升送禮、普渡祭祀相關商品採買量，預估營業額年增率將續呈增勢；餐飲業受惠暑假旅遊旺季，以及節慶帶動聚餐商機，預期營業額可望續呈正成長，惟在基期已高情況下，成長幅度將收歛。