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選戰攻防醜化綠電？ 經濟部：將傷害台灣產業競爭力

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對近期各界因選戰攻防對綠電發展有所討論，經濟部能源局今（16）日表示，相關言論不宜汙名化、醜化綠電，發展綠電是國際趨勢，已成台灣產業發展重要的生產要素及基礎建設一環，包括在野黨參選人也相繼提出發展更多綠電的願景，相關攻防不應傷害台灣產業競爭力。

經濟部指出，歐洲商會、美國商會等主要外國商會都明確指出企業對再生能源的需求增加。工總、工商協進會或台積電甚至還認為台灣綠電發展較慢、應該更快速。此外，還有國際廠商例如Google、美光也曾表達希望政府提供足夠綠電，經濟部強調，這都凸顯綠電發展的必要性，以及對產業在國際競爭上的重要性。

經濟部還提到，以RE100倡議為例，包括Google、Apple、Facebook及Microsoft等龍頭公司都是主要成員，台灣的科技供應鏈也是其重要供應商，都會有相應的綠電需求。

經濟部指出，至於國內部分批評以政府標案或採購形容能源產業發展並不正確，事實上綠電發展的過程是採取先躉購，後轉供、競標等模式，初期以躉購費率購電，後期能源廠商則會直接賣給民間需綠電企業，就不需台電支出。

躉購費率制度從2009年確立，以太陽光電為例，2010年時一度電平均11.75元，到2023年時已下降到每度4.46元。這是再生能源發展歷程，2010年超過10元不是圖利廠商，2023年每度4元多，同樣是在為國家的能源轉型奠基，呼籲外界應給公允評價。

綠電 經濟部

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