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製造業景氣好差！6月受僱人數年減3.3萬 14年最大減幅

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
製造業示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片
製造業示意圖，人物與本文無關。圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處今（10）日公布6月受僱員工調查，受全球景氣趨緩，整體終端需求疲弱影響，製造業受僱員工人數年減3.3萬人，為近14年同月最大減幅，也是金融海嘯之後最大減幅，顯示出口衰退，景氣不佳已開始衝擊就業市場。

此外，主計總處今也公布薪資統計結果，1至6月經常性薪資平均45,357元、年增2.47%，總薪資成長1.57%。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，同期CPI年增率為2.32%，考量物價因素，實質經常性薪資41,513元，年增率已連續二個月呈現正成長，增0.14%，但實質總薪資56,753元，仍是七年來同期首次負成長，年減0.73%，主因全球景氣趨緩，製造業總薪資年增幅不佳，且製造業獎金發放幅度也較去年低所致。

全球景氣趨緩，整體終端需求疲弱，出口不佳對製造業的衝擊，除反映在薪資相關指標上，陳惠欣指出，在6月受僱員工人數部分，製造業月減5,000人，年減3.3萬人，是14年來最大減幅，上次發生製造業受僱員工人數大減則是在金融海嘯時期，當時年減逼近20萬人。

根據主計總處資料顯示，製造業受僱員工人數今年1至6月分別年減2000人、1000人、6000人、1萬人、1.9萬人、3.3萬人，確實已有擴大趨勢，至於這個減幅是否會在未來進一步擴大？陳惠欣則說，目前無法判斷，仍需繼續觀察。

此外，陳惠欣還提到，5月因汽車零組件業者有急單效應，使得製造業加班工時有回升的現象，6月則未能持續部分廠商的急單效應，仍受到全球終端需求疲弱影響，製造業加班工時呈現年減0.4小時，而製造業工時則是自去年7月開始連續數個月都呈現年減，今年5月年增0.8小時，6月則未能延續，僅短暫彈升。

陳惠欣表示，製造業在受僱員工人數和加班工時部分，確實已反映景氣情況。至於目前主要機構普遍預測景氣可望於今年第4季復甦。不過，陳惠欣說，廠商遇到景氣變化，會先以調整工時因應，受僱員工人數反映會稍慢一點點，待加班工時反映之後，大量用人需求才會增加。

製造業 薪資

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