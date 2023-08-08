搶救台電 經部擬增資1,000億

台電持續虧損，預計到今年底累虧近4,000億元，幾乎快要吃掉資本額4,800億元，防台電明年走上破產命運，經濟部已在113年總預算爭取編列1,000億元台電增資計畫，換言之，台電資本額明年將擴大至5,800億元。

救台電鉅額虧損及撥補勞保潛藏負債，儼然已成政院兩大燙手山芋，必須要靠預算挹注。事實上，因國際燃料價格居高不下及電價未足額反映，台電累積虧損速度遠比勞保來得快，破產年限也近在明年。

台電去年虧損2,675億元。今年4月電價雖已調漲11%，但仍不足以彌補台電虧損持續擴大，今年截至6月底已虧損1,230億元；加上下半年適逢總統大選，行政院長陳建仁已先一步宣布10月不會調整電價，儘管國際燃料價格適度回跌，台電初估今年仍要虧損2,000億元。光去年和今年兩年累虧4,675億元，幾乎把台電資本額4,800億元吃掉了，使台電很快面臨「資不抵債」、淨值轉為負的破產之路。

目前確定的是，經濟部已向行政院爭取明年挹注台電1,000億元；據了解，台電希望千億元直接打掉虧損，但主計總處要求以增資方式挹注，因為直接讓台電打掉虧損怕留下政府補貼電價、或補貼國營事業的負面名聲，只好讓台電股本繼續擴大。因此，台電明年資本額將擴張至5,800億元。

為填補台電虧損缺口，政院亦曾討論由國發基金挹注台電200億元，以及台電繼續發行500億元特別股，惟上述兩方式都面臨困難。

國發基金持有台積電6%多股權，已賺飽股利，台電和經濟部一度爭取國發基金撥補台電200億元，但政院協商後，遭主計總處駁回，主計總處認為，近期國際燃料價格已下跌，預計台電接下來的虧損將會趨緩。簡言之，國發基金獲利全數繳庫後，不會再另外挹注台電。

針對台電原擬發行500億元特別股，公股行庫考量資本適足率興趣缺缺，導致根本發不出去。行政院副院長鄭文燦多次開會協調財政部，至今未有具體結果。惟鄭文燦仍希望保留台電發行特別股彈性，目前已擱置特別股發行，不排除未來適時再發行特別股，最快在年底或明年初進行檢討後再決定。