提升離岸風場建置量能 台中港填方區新建海堤工程開工

提升離岸風場建置量能，台灣港務公司今(6)日在台中港107號碼頭後線，舉行「台中港填方區新建海堤工程」開工動土典禮，行政院長陳建仁表示，為善用台灣發展離岸風電優勢，政府投入超過百億元，將在台中港填築65公頃新生地，供產業設廠。

「今日動土只是一個起點！」陳建仁期許在交通部、港務公司及全體同仁群策群力下，確保工程如期如質，讓離岸風電國產化產業能加速在台灣落地生根，成為亞洲離岸風電的典範。

根據台灣港務公司規劃，未來填築的新生地預計2026年底完工並分階段提供風電業者使用，海堤則定2028年2月完工啓用。

今天的開工動土典禮由陳建仁主持，率行政院秘書長李孟諺、發言人林子倫、交通部長王國材、台灣港務公司董事長李賢義及各機關代表出席，並邀請立法院副院長蔡其昌、立法委員楊瓊瓔及台中市政府交通局長葉昭甫觀禮，共同為工程祈福。

陳建仁指出，他今年3月參加台中港37、38號碼頭新建工程動土典禮，為離岸風機的裝卸運維作業打造更充足的空間，今日再度前來台中港，為港區填海造陸、推動風電產業新基地的工程動土祈福，這一項又一項的港區建設，不僅展現政府對於台中港發展的重視，更為台中港在佈局離岸風電下一階段發展上，奠定扎實的基礎。

陳建仁表示，台灣是海島國家，有近98%能源仰賴進口，但同時也有得天獨厚的資源，包括充足的陽光、豐沛的風力，以及適合發展離岸風電的離岸風場。因此政府投入逾百億元，在台中港填築65公頃新生地，供產業設廠，希望台灣離岸風電產業發展能夠更上層樓。

陳建仁說，台中港外廓防波堤興建後可轉為浮式風機作業碼頭，而浮式風機裝置容量較固定式風機大，因此政府也超前部署進行各項準備工作，希望於2026年12月順利完成外廓防波堤擴建計畫環評。

李賢義指出，台中港距離風場運程最短，加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設也完備，可容納大型安裝船靠泊，是推動離岸風機重件施工碼頭的最佳基地，已成為台灣發展離岸風電的母港。

目前，台中港已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭，供離岸風機預組裝及風電國產化專區零組件進出使用，並新建#37、#38預組裝碼頭中。

另外，在台中港區已進駐永冠（1589）集團、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯、華城（1519）、金豐等6家國產化風電業者，對於風電產業立足台灣、放眼世界扎下根基。

截至目前為止，台中港已陸續協助完成包括海洋128MW(百萬瓦)、台電一期109.2MW、海能376MW等風場建置，尚有允能640MW、大彰化900MW、彰芳西島600MW等風場施工建置中。

此次投資新建的台中港填方區新建海堤工程，總經費高達104.6億元，海堤總長度約2,217公尺，完工後提供封閉的水域回填空間，可供浚挖土方收容並創造新生地，填築新生地面積達65公頃。

未來將提供風電業者使用，讓台中港「國產化專區」發揮整體產業發展的綜效，中長期則可搭配國家能源政策發展，提供作為浮式風機、綠能(氫能)發展使用。