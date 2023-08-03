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嬰兒車用空氣清淨機號稱「市場最低價」卻買貴了 公平會開罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

公平會委員會議昨天決議，民視文化事業股份有限公司於民視消費高手購物網銷售「美國迷你清淨機【市場最低價】Honeywell BabyAir嬰兒車用戶外空氣清淨機」商品宣稱「市場最低價」，其商品標示售價為3360元，惟經查詢同時期另有其他通路銷售價格為2970元，涉有廣告不實，處民視公司新臺幣5萬元罰鍰。

公平會表示，111年5月17日至同年10月19日民視消費高手購物網銷售Honeywell BabyAir嬰兒車用戶外空氣清淨機商品宣稱「市場最低價」，整體予人印象案關商品之銷售價格為市場最低價，較其他通路販售價格更低。

公平會調查發現，案關商品售價3360元，然同時有其他通路因應行銷活動提供優惠給予消費者於廣告期間折扣後之銷售價格為2970元，因此，案關商品廣告宣稱「市場最低價」與事實不符，足以引起一般大眾對案關商品之商品價格產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，如果業者要在廣告中使用「市場最低價」等用語，一定要先查證及確保與實際情形相符，以免觸法遭罰。

廣告不實 公平會 消費

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