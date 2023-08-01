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渣打銀攜手緯創 簽4.22億美元永續應收帳款承購業務

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

面對客戶的多元需求，帶動永續金融服務快速發展，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）今（1）日宣布與緯創資通股份有限公司（以下簡稱「緯創」) 完成4.22億美元（新台幣132億元）的永續績效連結應收帳款承購業務（Sustainability-linked Receivable Services）簽約，首度將永續績效結合應收帳款承購業務模式，為企業透過永續金融服務朝淨零轉型的目標，開拓更多可能。

渣打銀行洞悉整體市場趨勢，針對客戶及供應商的營運及財務績效，及相對應之產業特性，量身訂做應收帳款承購規劃，共同制定永續目標，持續追蹤相關永續表現，與客戶攜手邁向永續未來。

為有效在企業營運與全球貿易中，積極朝低碳製造轉型目標邁進，緯創（3231）將自身營運（範疇一）與外購電力（範疇二）而產生的溫室氣體排放量，以及最低可再生能源使用比率納入衡量永續績效表現的指標評估範圍，以雙指標來落實緯創「創新而永續」的企業願景。

緯創財務長石慶堂表示，因應全球淨零排放浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢，企業如何達成「低碳轉型」也成為最重要的使命。在環境保護方面，緯創2022年可再生能源的用電量占比已達63%，透過節能措施，全年更省下1,443萬度的用電量，積極朝2030年碳中和的目標邁進。在創新價值方面，緯創也積極推動環保回收塑料的循環經濟服務，於2022年貢獻環境效益約降低碳排47,698公噸的二氧化碳當量，成效卓著。此外，緯創更將「永續責任採購」、「低碳製造轉型」、「綠色產品創新」、「循環再生經濟」、「成就員工使命」以及「幸福共融職場」六大永續發展策略融入日常營運，推動永續發展不遺餘力。

渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲表示，利用渣打集團豐沛的金融創新能力，我們不斷拓展永續金融的可能性，結合對客戶營運的深入了解，以及多元的產品與服務，渣打希望在協助客戶在拓展業務的同時，也能兼顧永續發展，為更美好的明天貢獻心力。此次渣打銀行與緯創簽署永續績效連結應收帳款承購業務，便是在全球電子業密切往來的供應鏈中，創造全新價值，更是渣打銀行在推動永續發展結合應收帳款承購業務的指標案例。

此次永續績效連結應收帳款承購業務所連結的溫室氣體排放減量與最低可再生能源使用比率雙指標，將透過第三方進行績效追蹤，以永續金融的模式，從企業營運與財務操作共同達成永續發展的目標。

緯創是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，除設於台灣的總部外，更在亞太地區、歐洲及美洲地區佈局全球運籌和營運據點。憑藉深厚的研發基礎，豐富的產品開發經驗，緯創連續多年名列財星全球500大企業與富比士全球2,000大企業。

渣打銀行 緯創

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