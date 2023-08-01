節能家電減徵貨物稅 累計退稅已逾141億元

財政部統計，節能家電退還減徵貨物稅自2019年6月15日施行，至2023年6月底止，已核定退還減徵節能電器計854萬4,509台、貨物稅稅額141.58億元。財政部提醒民眾，記得在購買日次日起六個月內申請，以免影響權益。

為鼓勵民眾購買節能電器，以節能減碳及促進綠色消費，今年6月14日修正公布《貨物稅條例》第11條之1，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機每台最高減徵貨物稅2,000元之適用期間兩年至2025年6月14日。

財政部說明，為便利民眾購買節能電器申請退還減徵貨物稅，已規劃多元申辦方式，除紙本申請外，財政部稅務入口網建置購買節能電器退還減徵貨物稅專區提供線上申請管道，民眾不出門，即可透過網際網路輕鬆完成申請作業。

財政部表示，消費者線上申辦方式有兩種，其一是利用自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織及團體憑證等登入申請頁面，確認身分後進行線上申辦退稅；其二是無憑證或讀卡機者，亦可透過「簡化身分認證(限直撥退稅)」機制登入申請頁面，由申請人登錄身分資料、電器產品資訊及上傳退稅帳戶存摺封面(含金融機構代號、名稱、帳號及戶名)影像檔後，申請退稅。

今年截至6月底，線上申辦案件比率已達73.45%，較2021年截至6月底(簡化身分認證機制上線前)線上申辦案件比率22.25%，增加51.2%。

財政部表示，節能家電減徵貨物稅有助提升民眾選購節能電器意願，降低二氧化碳排放，並帶動電器產業轉型發展。

為確保民眾權益，財政部呼籲符合規定的節能電器買受人，多利用網際網路申請退稅，並注意應於購買節能電器取得統一發票或收據所記載交易日期(購買日)之次日起六個月內申請，以免因逾期不得退還而損及權益。