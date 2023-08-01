快訊

司法過勞問題不減 現任法官提這三大解方

痛失4子寫日記卻遭檢舉謀殺 她是悲傷母親或最毒殺手？

AI概念股火燙燙！存股ETF存成飆股 風雲王者站上巔峰

節能家電減徵貨物稅 累計退稅已逾141億元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
節能家電退還減徵貨物稅已核定退還減徵貨物稅稅額141.58億元。圖／聯合報系資料照片
節能家電退還減徵貨物稅已核定退還減徵貨物稅稅額141.58億元。圖／聯合報系資料照片

財政部統計，節能家電退還減徵貨物稅自2019年6月15日施行，至2023年6月底止，已核定退還減徵節能電器計854萬4,509台、貨物稅稅額141.58億元。財政部提醒民眾，記得在購買日次日起六個月內申請，以免影響權益。

為鼓勵民眾購買節能電器，以節能減碳及促進綠色消費，今年6月14日修正公布《貨物稅條例》第11條之1，延長購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機每台最高減徵貨物稅2,000元之適用期間兩年至2025年6月14日。

財政部說明，為便利民眾購買節能電器申請退還減徵貨物稅，已規劃多元申辦方式，除紙本申請外，財政部稅務入口網建置購買節能電器退還減徵貨物稅專區提供線上申請管道，民眾不出門，即可透過網際網路輕鬆完成申請作業。

財政部表示，消費者線上申辦方式有兩種，其一是利用自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織及團體憑證等登入申請頁面，確認身分後進行線上申辦退稅；其二是無憑證或讀卡機者，亦可透過「簡化身分認證(限直撥退稅)」機制登入申請頁面，由申請人登錄身分資料、電器產品資訊及上傳退稅帳戶存摺封面(含金融機構代號、名稱、帳號及戶名)影像檔後，申請退稅。

今年截至6月底，線上申辦案件比率已達73.45%，較2021年截至6月底(簡化身分認證機制上線前)線上申辦案件比率22.25%，增加51.2%。

財政部表示，節能家電減徵貨物稅有助提升民眾選購節能電器意願，降低二氧化碳排放，並帶動電器產業轉型發展。

為確保民眾權益，財政部呼籲符合規定的節能電器買受人，多利用網際網路申請退稅，並注意應於購買節能電器取得統一發票或收據所記載交易日期(購買日)之次日起六個月內申請，以免因逾期不得退還而損及權益。

貨物稅 財政部 減徵

延伸閱讀

囤房族變多 超過54萬人

台積電首推「1+N碳管理」 加速供應鏈淨零轉型

Blue Monday退散！首批退稅明入帳 327萬人快刷存摺

燦坤搶節能家電商機

相關新聞

「新青年安心成家房貸」可以申請了！ 該方案「有三點」須注意

老實說趁這波撿便宜，還有政府利率補貼助陣，對首購族真的是入手好時機的大福音！

賺翻了！勞動基金上半年大賺4709.8億、收益率8.59% 6月進帳1780億

全球通貨膨脹幅趨緩，升息接近尾聲，以及人工智慧（AI）科技相關題材發酵，全球金融市場震盪走升。勞動基金截至今(2023)...

龔明鑫率團前進第三站法國 赴敦克爾克市進行淨零轉型產業交流

國發會主委龔明鑫率領的中東歐訪問團昨天（7月31日）抵達第三站法國，於駐法代表處安排下，訪團前往敦克爾克市進行參訪，國民...

流通商戰／7-11無人超商X7結合工研院科技 為何敢喊可複製、可獲利？

統一超7-ELEVEN日前開出第七家智慧商店X-STORE（X7），以全新模式面市。雖然統一超主管對於開店速度相當保守，值得注意的是，這卻是統一超布局無人商店以來，首次喊出新模式是「可複製、可獲利」，未來是否有機會看到大量的無人商店，引發業界關注。 7-ELEVEN這次攜手工研院，X7插旗新竹工研院89館宿舍內，不但是7-ELEVEN首次與外部合作智慧商店，大約10坪的X7也是目前為止坪數最小的X-STORE，還是第一家24小時獨立營運且未依附母店經營的智慧商店。...

工具機業示警／官方允諾輔導及補助

經濟部工業局昨（31）日針對工具機產業景氣低迷、公會發聲明籲政府協助回應表示，電價涉及民生物價及產業生產成本，政府一直以...

工具機業示警／銀行回應：授信沒緊縮

台灣工具機暨零組件公會昨（31）日向銀行喊話別雨天收傘，行庫主管坦言，工具機產業因疫情紅利不在，目前的確處於產業谷底，但...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦