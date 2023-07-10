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拚出國效應！無薪假驟降8,835人 旅行社一夕幾乎解除實施

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（10）日發布最新無薪假統計。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
勞動部今（10）日發布最新無薪假統計。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

勞動部今（10）日發布最新減班休息統計（俗稱無薪假），目前有531家，9,126人實施無薪假，較上一期驟減1,547家，8,835人。其中，以支援服務業（含旅行社）減少4,666人最多，一夕之間，旅行社幾乎全解除實施。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這期無薪假家數及人數驟降，部分仍是月底效應影響，預期部分業者下一期會接續實施，惟整體情勢往好的方向發展。

她表示，疫後出國潮來臨，加上進入暑假旅遊旺季，支援服務業（含旅行社）減少915家、4,666人，現只有90家、452人實施無薪假。但她表示，部分旅行社反映接單不理想，下一期接續實施，但勞動部判斷，疫後國人拚出國旅遊，大多數旅行社無薪假可望就此告一段落。

製造業成為無薪假唯一重災區。這期統計，製違業有205家、7,331人實施無薪假，較上一期減少165家、2,362人。王金蓉表示，製造業各業、各公司接單狀況不同，有的好，有的壞，部分業者下月仍會接續實施。

統計顯示，各業這期實施無薪假人數全面減少，包括運輸倉儲、住宿餐飲、支援服務業（含旅行社）無薪假人數皆已降至500人以下，幾乎全面解除，恢復常態；批撥零售業則有752人實施無薪假。

無薪假

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