台灣若實施周休三日 勞部：寒暑假縮短、證交稅減300億

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案連署「讓台灣成為亞洲第一個周休三日的國家」及「修改勞動基準法第30條，將每周工時降低」，希望讓周休三日及法定周工時下修至35小時納入勞基法，兩案皆獲得逾5000人連署，超過門檻。相關部會昨天於平台回應，勞動部表示，兩案經開會討論，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

勞動部表示，6月7日開會徵詢各界意見。勞雇團體代表多認為目前我國缺工問題嚴重，且事業單位型態以中小企業為主，再加上各行各業工作型態不同，需有相關配套，才能進一步討論縮短工時或周休三日。學者專家則指出，我國立法強制周休二日，相較其他國家已為先進之立法，工時過長主因在於事業單位法令遵循不佳。目前我國社會尚未有足夠共識及配套措施，足以支持全面實施周休三日。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛舉教育現場為例，學生在學習時數不變之前提下實施周休三日，代表學生每日上課時間將增加、課程安排必須更緊湊，或是壓縮寒暑假。課程時間如縮減為每周四日，將影響課程教室空間之使用安排，實習、實作、實驗課程之設備恐因為排課天數壓縮造成使用空間不足，難以因應。若教育場域實施周休三日，應優先考量學生受教權及學習效果之可能影響，進而盤點檢視是否調整大專校院學分及授課時數、現行「12年國民基本教育課程綱要總綱」、每日教學節數、時數、畢業學分數及「各級學校學生學年學期假期辦法」等相關規定。他表示，若各學校有意願可以自行調配，全面實施則會壓縮彈性空間。

再以金融機構及股匯市為例，周休三日將導致股匯市交易時間、交易量減少，間接造成證交稅及券商收入減少，粗估一天平均交易量約新台幣2000億元。若強制周休三日，全年證交稅大約減少新台幣300億元。此外，台灣股市與美國股市密切連動，周休三日對於國際接軌溝通聯繫會產生影響，提供民眾之金融實體服務也會受到衝擊。