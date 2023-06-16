央行踢房市一腳 銀行：換屋族傷最重

央行昨出乎意料再度出手打房，多家銀行表示，「換屋族受傷最重」。還有銀行業者形容，以後想換房子的人，「得先搬到馬路邊才能買新房子」，因為除非賣舊屋，否則就要準備更多的自備款。房仲則說，暫停升息符合預期，但信用管制恐使部分換屋族的購屋計畫被打亂，也反映出央行緊盯房市的態度不變。

銀行業者說，未來受到影響的還包括買預售屋的民眾，原先以為最高可貸款八成，因此以兩成自備款來作財務規劃，如今只能貸七成，超乎原先的財務規畫能力，加上在平均地權條例新制七月上路之後，預售屋的轉售限制重重，讓這些買預售屋想換屋的消費者，也面臨更多打擊。

此外，最近面臨交屋期的消費者更是首當其衝，馬上就面臨交屋款不足的問題，據透露，可能會由建商私下借款給這些消費者。

信義房屋專案經理曾敬德表示，央行發現特定地區的第二套的房貸成數仍高，因此對六都與新竹，採取第二戶購屋貸款成數最高上限七成，較之前取消寬限期更進一步緊縮；由於市場投資氛圍已下降，可能會影響到「還有房貸的換屋族群」，他建議這類族群以「配偶名義」購屋申請房貸，或「先賣後買」爭取較好貸款條件。

銀行業者指出，全台平均房價的買賣價若是一千萬元，原先平均成數最高為八成，自備款要多一百萬元；若以雙北來看，換屋族若想「小換大」，總價兩千萬元在所難免，若只能貸七成，和原本的貸八成相比，得再多出兩百萬元。

至於換屋的自備款衝擊，被影響最大的也包括了公教族群。目前承作公教住宅房貸的台銀、中信銀，都把成數拉高至八成五，現在對於二房，一次降到七成，等於降了七成五，倘若以上述總價二千萬元的雙北市房屋，恐怕自籌的自備款要一口氣增加三百萬。