IDC：台灣資服市場穩健成長 2027年市場達33.5億美元

根據IDC(國際數據資訊)最新全球服務市場追蹤報告(IDC Worldwide Semiannual Services Tracker)預估，2022年台灣資訊服務市場規模達27.6億美元，年成長率為4.5%；其中，託管服務(Managed Services)佔整體市場佔比最高，達40%，其次為專案導向服務(Project-Oriented)與支援服務(Support Services)，佔比分別為35%與25%。

2022年，受惠於台灣企業與組織對風險管理的重視度提升，台灣企業積極透過IT投資以打造數位韌性、落實數位優先以回應市場環境的高度不確定性。隨著供應鏈重整、全球營運數據分析、數位/全通路布局與客戶關係管理優化等需求提升，以及國際雲端業者對本地機房與資料中心投資增加，資訊服務市場隨之成長，其中，IBM、中華電信（2412）與精誠資訊（6214）為2022年台灣前三大資訊服務商，引領整體資訊服務市場。

IDC企業應用資深市場分析師林雅惠表示：「2022年，台灣企業除持續投資IT服務以提升營運效率，更因應地緣政治風險、合規要求等考量更倚賴外部服務商提供包含商業諮詢、資訊部署、託管等不同層級的服務來緩解外部風險。」

2023年，受全球經濟成長放緩以及持續的通膨壓力，台灣企業將更著重資訊服務的整體投資報酬率，傾向於投資可在短期證明投資效益的服務，對於中、長期的服務合約與技術投資將更審慎評估，這樣的趨勢將使得台灣資訊服務市場增長明顯趨緩。

總的來看，儘管2023年台灣資訊服務市場成長率轉弱，但在永續經營、人工智慧應用、混合雲應用與新世代安全防護等需求帶動下，台灣資訊服務市場規模將從2023年的28.64億美元成長到2027年的33.52億美元，年複合成長率(CAGR) 5%的穩定成長。

IDC台灣企業應用資深研究經理蔡宜秀表示：「因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、美國清潔競爭法案（CCA）跟台灣氣候變遷因應法等法規要求，以出口市場為主的上市台灣企業不僅要提升節能減碳能力，還必須進行碳盤查、計算碳稅與碳費以確保營運韌性與績效表現。」

此外，為了進一步回應少子化帶來的人才不足危機，以及提升員工與客戶的體驗，將生成式AI轉化為可以跟員工與客戶互動的高效數位員工也很重要，將帶動資訊服務市場成長。