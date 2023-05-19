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台美21世紀貿易倡議推進 總統府：經貿關係再深化

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台美21世紀貿易倡議推進，總統府表示，雙邊經貿關係再深化。本報系資料照
台美21世紀貿易倡議推進，總統府表示，雙邊經貿關係再深化。本報系資料照

總統府發言人林聿禪今天表示，台美雙方於今天稍早共同宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協定內容，蔡英文總統對台美經貿關係的再深化表示肯定與期待，並希望透過後續談判，為台美經貿發展創造更多利基，也讓台灣的經濟與產業爭取更多的機會。

林聿禪指出，自去年6月宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」以來，台美雙方已就貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等5項議題完成談判。待此協定完成簽署，其代表不僅是台美間自1979年以來所簽署結構最為完整的貿易協定，更代表我國的經貿發展正以符合國際趨勢的先進標準向前推進，也將有利我國與其他國家循此架構洽簽貿易協定，強化我國與國際接軌。

林聿禪表示，後續還有至少7項議題須完成，談判完成後，將會擴充協定內容，為未來台美洽簽自由貿易協定奠定更穩健的基礎，期盼未來雙方依循此架構持續強化台美經貿關係，共同為台美雙方爭取最大利益。

總統府發言人 蔡英文

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