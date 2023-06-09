草漯沙丘旁的網美打卡店 工業風時尚空間品美美日式茶冰

【圖／文：行遍天下】

桃園超人氣的「季風沙丘 - 老。樣子三店」鄰近熱門景點草漯沙丘，結合風車、沙丘、海灘、跨海自行車大橋等美景，加上美味吸睛的冰品、咖啡、早午餐，成為網美打卡熱點！桃園在地人的老闆一家兩代深耕經營，希望帶動鮭魚們返鄉。因為喜歡日本茶冰文化，2016年開了第一家抹茶冰店，而後增加咖啡、早午茶，2022年搬到這間沙丘風車旁的三店，巧手改造廢棄陳舊的棧板工廠，時尚的工業風化身美拍場景，就算地處偏僻，平日仍人氣爆棚。

▲店內各種特色布置是美拍必備。

「季風沙丘 - 老。樣子三店」的最大特色是以日本純抹茶粉、焙茶粉製作茶湯，引進國外急速冷凍削冰機，可將茶湯冷凍削下，保留茶的原味和品質，而非澆淋糖漿改變白冰口味。由於冰品不含甜味，老闆建議別急著淋上煉乳，可以先試試冰體本身的風味，再加配料。像是紅豆等食材也是反覆測試，堅持呈現食材的美味與質感。網美級的冰品、冷飲和餐點，總是吸引遊客手機、相機先食，店家也不時推出新品，像是「海邊的雲拿鐵」，外型和名字都很美！

▲海底的鳳梨冰汽泡／190元。以海洋為靈感，氣泡水基底為藍柑橘糖漿配上清爽的鳳梨果丁冰棒，並以珊瑚般色彩的紅胡椒作為驚喜提味。

▲枯山水。焙茶金時／220元。吃得到原味的京都濃焙茶冰體，搭配招牌蜜紅豆、琉餡白玉、煉乳espuma、手燒牛舌餅、金盞花、柳橙果乾。

▲花火節盛典／240元。蝶豆花茶冰體搭配森林綜合莓果、鍋煮莓果醬、煉乳espuma、檸檬可爾必思淋醬、矢車菊、巧克力棒、無花果乾。





店家資訊

季風沙丘 - 老。樣子三店

地址：桃園市大園區潮音北路787號

電話：0976-162-455

FB：季風沙丘-老。樣子三店

時間：10:00-18:30（週一、二休）

交通：Google map搜尋「大園潮音海觀景步道」，在61快速道路大園出口右手邊第一支風車下。



