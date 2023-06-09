草漯沙丘旁的網美打卡店 工業風時尚空間品美美日式茶冰
【圖／文：行遍天下】
桃園超人氣的「季風沙丘 - 老。樣子三店」鄰近熱門景點草漯沙丘，結合風車、沙丘、海灘、跨海自行車大橋等美景，加上美味吸睛的冰品、咖啡、早午餐，成為網美打卡熱點！桃園在地人的老闆一家兩代深耕經營，希望帶動鮭魚們返鄉。因為喜歡日本茶冰文化，2016年開了第一家抹茶冰店，而後增加咖啡、早午茶，2022年搬到這間沙丘風車旁的三店，巧手改造廢棄陳舊的棧板工廠，時尚的工業風化身美拍場景，就算地處偏僻，平日仍人氣爆棚。
「季風沙丘 - 老。樣子三店」的最大特色是以日本純抹茶粉、焙茶粉製作茶湯，引進國外急速冷凍削冰機，可將茶湯冷凍削下，保留茶的原味和品質，而非澆淋糖漿改變白冰口味。由於冰品不含甜味，老闆建議別急著淋上煉乳，可以先試試冰體本身的風味，再加配料。像是紅豆等食材也是反覆測試，堅持呈現食材的美味與質感。網美級的冰品、冷飲和餐點，總是吸引遊客手機、相機先食，店家也不時推出新品，像是「海邊的雲拿鐵」，外型和名字都很美！
店家資訊
季風沙丘 - 老。樣子三店
地址：桃園市大園區潮音北路787號
電話：0976-162-455
FB：季風沙丘-老。樣子三店
時間：10:00-18:30（週一、二休）
交通：Google map搜尋「大園潮音海觀景步道」，在61快速道路大園出口右手邊第一支風車下。
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