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海景第一排！「Hotel dùa」2024插旗墾丁，首座360度空中池畔酒吧還進駐「乾杯燒肉」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Hotel dùa提供
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「Hotel dùa」首度插旗墾丁！2024年下半年，高雄飯店品牌「Hotel dùa」即將進軍墾丁，距離墾丁大街僅需步行1分鐘，直接坐擁海景第一排，將為墾丁帶來嶄新的「輕奢住宿體驗」，渡假旅遊都超chill。不僅如此，飯店內外由5位知名設計大師操刀，打造夢幻海景度假勝地，其中包括360度欣賞墾丁海景的空中泳池。

圖／Hotel dùa提供
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墾丁超奢華客房海景第一排

Hotel dùa位置優越，真的位於海景第一排，共有127間客房，每間客房均以海洋南島時尚與海洋生態為主題，採用珊瑚、貝殼色系，與窗外碧海藍天相襯，充滿度假風情。此次插旗墾丁，飯店聯手建築、室內、景觀、與泳池酒吧等設計師大咖，包括九典建築大師郭英釗、JAHAA頡合設計黃嚴仕、上境設計總監許富居、日光設計Wilson Lee與II Design 硬是設計，一起打造絕美的度假氛圍。

圖／Hotel dùa提供
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圖／Hotel dùa提供
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「乾杯燒肉」獨家合作進駐

特別可以期待的是Hotel dùa墾丁飯店內將設有墾丁首座360度空中池畔酒吧，讓客人盡情欣賞絕美海景。飯店還設有夢幻般的空中泳池和超挑高的大廳泳池天井，為客人帶來無比震撼的度假體驗。

圖／Hotel dùa提供
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吃飯皇帝大，飯店內還將與台灣最大的燒肉集團「乾杯」合作，開設首家屏東分店，為客人帶來更多美食享受。準備迎接2024年下半年的開幕，Hotel dùa將成為墾丁的新地標。

圖／Hotel dùa提供
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