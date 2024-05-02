50元拍到心滿意足！ 2萬朵「純白鐵砲百合花海」映入眼簾美翻 雨季來臨前賞花期快把握

年度追逐純白百合花的機會來了！ 位於桃園的「白千層鐵砲百合花園」，園內種植有4000多株百合花，進入盛開時期能一口氣飽覽2萬朵美麗花海，近日陰雨連綿恐會讓美景凋落，看見此篇的賞花客們把握快衝了！

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白千層鐵砲百合花園位於桃園觀音區，接近白千層綠色隧道入口旁的三合院中，原是園主為了思念母親，在自家庭院前辛勤種下了一整片鐵砲百合花，沒想到在細心照料下，一年比一年盛開，本週剛好迎來最美花況時期。

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鐵砲百合花的別名是「麝香百合」，每年約於4月中旬至5月中旬綻放，上千株外形喇叭狀的白色花朵昂首挺立，走進花海中能聞到陣陣獨特香氣，白千層花園花況一年比一年還要漂亮，中間還有一處愛心形狀的百合花海能取到絕佳美拍，園區各角落還有獨角獸、熊熊氣球等打卡裝置造景。

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純白花海一整片映入眼簾壯觀又療癒，入園賞花每人須酌收50元清潔費，就能仙氣美照拍到飽，想要當場購入鮮花百合拿在手上拍攝者，一束百合花60元，想要帶回家照料的話，一盆是100元，花期預計會持續至母親節前夕，不過近期雨季來臨，天氣也多少會影響花況，快帶媽媽來賞花吧！

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「白千層鐵砲百合花園」

地址：桃園市觀音區廣青路672巷50號

營業時間：7：30～18：30

※附近有附停車場或路邊停車、入園清潔費50元