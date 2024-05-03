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免費領「高鐵82折優惠」！好友共享制、提領方式1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台灣高鐵官網
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高鐵好康優惠快把握了！即日起至6月30日，高鐵推TGo會員專享推薦活動，只要期間已註冊會員（即推薦人）登入其TGo會員帳號，並於活動頁面將推薦碼提供給好友，該好友註冊後雙方都可得到82折高體優惠券，趕快把握機會「推薦」起來了！

圖／台灣高鐵官網
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只要會員登入後進入「我的活動」頁面，即可取得獨一無二的推薦碼，並將此碼分享給好友（被推薦者，限非會員）。被推薦者使用好友的推薦碼註冊成為TGo會員並成功開通帳號後，即可享受指定車次標準車廂對號座購票82折優惠（每帳號限1張），同時推薦人也將獲得相同優惠（每帳號上限3張）。

圖／台灣高鐵官網
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值得一提的是請注意，活動期間至回饋優惠券發送日，推薦人與被推薦者需同時為有效會員，否則將不符合回饋資格。同時每個帳號的好友推薦碼限制推薦3位新會員名額（以先成功開通帳號者為準，額滿後註冊開通者不列入計算）。

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至於優惠券適用的購票與搭乘期間為2024年5月15日至7月31日（高鐵公告之疏運期不適用）。趕快揪團親朋好友快來參加活動，享受TGo會員的專屬82折優惠吧！更多詳情請上官網。

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