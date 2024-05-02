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7月起不提供一次性備品！ 老爺酒店集團推「樂遊季」綠色旅行 每晚最低2800元起

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／老爺酒店集團提供
圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店集團飯店響應政府政策，宣布自今年7月起，客房內不再主動提供一次性備品，鼓勵旅人自行攜帶盥洗用具。且即日起至6/30止，老爺酒店集團旗下飯店共同推出「老爺樂遊季」專案，以「綠色旅行」為核心，不主動提供一次性備品及瓶裝水，雙人每晚最低2,800元起，官網訂房再享加購高鐵票7折起優惠。

老爺酒店集團長期為「永續共好」努力，從不主動提供一次性備品、鼓勵續住不更換床單、優先使用在地食材等環境永續，到打造地方特色城市遊程、優先聘用在地員工、友善中高齡再就業等經營永續，持續傳遞對土地良善的正向價值。

南港老爺行旅
南港老爺行旅

全台老爺共推「老爺樂遊季」，適逢「南港老爺行旅」五周年慶，攜手小智研發共同打造全台唯一以飯店廢棄材料製作，產出色彩獨特的「循環再製太陽眼鏡」。凡購買南港老爺「老爺樂遊季-減塑有型」專案者，即可獲贈乙副，雙人入住含早餐只要3,850元起。

向藝文愛好者推薦，「台南老爺行旅」雙人含早餐只要3,599元起，自備環保杯再加贈2杯美式咖啡，為旅人至台南欣賞「英國國家藝廊珍藏展」住宿首選；位於台北市中山商圈的「老爺會館」，雙人含早餐最低2,899元起，入住即贈台北當代藝術館當期展覽門票。

台南老爺行旅。圖／老爺酒店集團提供
台南老爺行旅。圖／老爺酒店集團提供

「知本老爺酒店」提供嚮往溫泉渡假的旅人3天2夜假期，雙人入住含兩日早餐及一日船歌餐廳精緻鍋物晚餐，只要15,398元起，每房再送環保帆布護照包一份；「北投老爺酒店」則推出雙人含早餐6,160元優惠，續住不打掃及更換毛巾，可獲手工松露巧克力一份。

「台中大毅老爺行旅」推出雙人入住含早餐，每晚最低2,800元起，再享ZEBRA義式餐廳咖啡買一送一好友分享券；位於百年舊城區的「新竹老爺酒店」，雙人含早餐每晚3,400元起，平日入住再限量升等行政客房；「台北老爺酒店」雙人入住只要4,906元起，即享Le Cafe咖啡廳早餐買一送一。

台中大毅老爺行旅。圖／老爺酒店集團提供
台中大毅老爺行旅。圖／老爺酒店集團提供

老爺酒店集團與恆隆行共同策劃IMPERFECT[sic]展覽，即日起至6月30日止將於台南老爺行旅、知本老爺酒店及新竹老爺酒店大廳輪流展出，以喚起旅人對永續更多關注，歡迎有興趣的民眾前往參觀。

攜手恆隆行策劃「不完美旅行」展覽
攜手恆隆行策劃「不完美旅行」展覽

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