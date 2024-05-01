KKday歡慶十週年！總價值3,000萬優惠，主題樂園、體驗、票券統統買1送1

當季活動一把抓，跟著趣吧，玩在旅遊潮流最前線 告別東北季風，迎來熾熱的炎夏。趣吧持續為企業打造新一季的人氣旅遊玩法，提供多樣的選擇，讓企業能度過刺激或深度體驗的難忘假期。 夏季首先是迎接海上育樂的大解封，從海上登島、水上運動到美食，海洋成為了本季度的主角。趣吧準備了最精彩的活動，帶領您走在夏季旅遊潮流的最前線。讓我們一起跟著趣吧，享受夏日的樂趣！

2024-05-01 07:59