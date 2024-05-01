KKday歡慶十週年！總價值3,000萬優惠，主題樂園、體驗、票券統統買1送1
KKday聯合亞太市場12個辦公室，即日起至6月30日，歡慶十週年，推出為期兩個月的大型優惠活動。台灣更狂撒總值超過新台幣3,000萬的豪禮優惠，包括買一送一、秒殺超值商品、全站97折、萬元有找限量機票搶購、國內旅遊第二人半價等，為春夏旅遊帶來最大檔的優惠！
KKday歷經十年，成為全球旅遊領導品牌
KKday成立於2014年4月，經過十年的發展，已蛻變為全球化的旅遊集團，與海內外17,000家供應商合作，推出超過30萬種旅遊體驗商品。展望未來，KKday將全面升級旅遊電商平台，擴大影響力，並以全新品牌Slogan「KKday, Make My Day」，繼續為消費者帶來美好時刻。
十週年優惠！每日秒殺超值商品不容錯過
活動期間，每日推出秒殺超值商品，包括日本環球影城、加州迪士尼樂園、華納兄弟哈利波特影城門票等人氣樂園票券，以及特色行程如奧斯陸鯨鯊浮潛、尼加拉瀑布一日遊、Sky100觀景台門票等，最低5折優惠，絕對讓您玩得盡興！
KKday全站優惠，天天享折扣再送1000點
除了每日秒殺商品外，KKday全站推出眾多折扣優惠碼，包括不限金額消費可享97折、購買體驗與行程商品加購指定交通或網路SIM卡，將加贈1,000點KKday Points等。各目的地更有不同的限定折扣，讓讀者可以玩得更划算！更多好康請上官網查詢。
活動官網：https://www.kkday.com/zh-tw/promo/KKday10Anniversary?cid=7360
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