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志在琉鄉！小琉球遊客中心營造「世界海龜介紹」櫥窗

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到訪小琉球，別忘了到小琉球遊客中心「世界海龜介紹」櫥窗一探究竟。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
到訪小琉球，別忘了到小琉球遊客中心「世界海龜介紹」櫥窗一探究竟。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為了提升遊客對海龜保育的認識，台南應用科技大學「志在琉鄉」計畫團隊與大鵬灣國家風景區管理處共同在小琉球遊客中心打造了「世界海龜介紹」櫥窗，專門介紹世界上七種海龜及其生態習性。這項計畫旨在透過生動活潑的圖文展示，使前來小琉球遊客更深入了解海龜，並共同參與保育海洋資源的行動。

▲「世界海龜介紹」櫥窗蒐羅豐富世界海龜樣貌，提供精彩展示。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲「世界海龜介紹」櫥窗蒐羅豐富世界海龜樣貌，提供精彩展示。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

根據海洋保育署最新數據統計，小琉球沿岸海龜平均數量為637隻次，而單次統計中11月份的海龜數量最高達到981隻次，以綠蠵龜和玳瑁為主要種類。在台灣周邊海域，共有5種海龜，包括綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜和玳瑁。這些數據顯示出海龜與台灣居民之間的密切關係，同時突顯了海龜在海洋生態中的重要性。

▲台灣周邊海域，就有包括綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜和玳瑁等5種海龜種類。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供
▲台灣周邊海域，就有包括綠蠵龜、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜和玳瑁等5種海龜種類。　圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

南應大「志在琉鄉」執行團隊為了確保世界海龜資訊的準確性，除了向小琉球在地專家請益外，還特別請海生館等研究單位給予指導。相關設計作業更結合南應大設計學院的視覺傳達設計系及商品設計系，分別在平面解說及立體教具上互相搭配，讓所有觀賞者能更容易了解世界海龜的生態知識及不同海龜的特徵。

南應大「志在琉鄉」計畫主持人李政達表示：「我們希望透過這個櫥窗，引起遊客對海洋保育的關注，增強對海洋生態系統的尊重和保護意識。」該計畫也扶植該校學生團隊進行創業，以自身專業規劃海龜教材、海洋玩具等特色教具，期望喚起大眾對海洋生物保護的重視，促進人與自然的和諧共生。

大鵬灣國家風景區管理處感謝南應大團隊的專業規劃與精心佈置，為遊客提供了一個生動、有趣且具有教育意義的展示空間，亦對南應大「志在琉鄉」計畫團隊所展現的專業能力和熱情表示讚揚，並期待這個櫥窗能夠深深吸引遊客的目光，激發對海洋保育的關注，以及對海龜生態的探索與瞭解。

目前，除了在小琉球遊客中心展出外，世界海龜介紹還同步將體驗教材送至小琉球的五所學校作為教具。目前更規劃與大鵬灣國家風景區管理處、琉球鄉公所、小琉球生態觀光產業發展協會以及南應大USR志在琉鄉計畫共同推動認識海龜推廣活動，希望所有遊客都能更深入地了解小琉球的代表生物綠蠵龜。

這個櫥窗的設立將為小琉球遊客中心增添一道獨特的風景，同時也將成為一個重要的教育平台，呼籲大眾共同參與海洋保護，守護海洋生物的家園。

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