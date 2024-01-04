快來駁二看恐龍！「侏羅紀恐龍探險樂園」恐龍化石DIY、尋找恐龍寶寶等12個活動統統有

各位勇敢的恐龍探險家們注意囉！日前在駁二港區，將首度登臺「侏羅紀恐龍探險樂園」打造成前所未有的冒險體驗，包含眾多巨型、栩栩如生的恐龍將在這片樂園中展現，非常適合大朋友小朋友一起遊玩冒險。

圖／翻攝自駁二藝術特區與Klook官網

不僅如此，同時還有豐富多彩的主題活動，誠邀各位爸媽陪伴年幼的探險家們一同啟程，進入這個令人著迷的恐龍世界。

圖／翻攝自駁二藝術特區與Klook官網

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活動超精彩，一共有12個有趣刺激的活動：包括幫恐龍媽媽們尋找 4 隻走失的恐龍小寶寶，在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；或是扮演古生物學家在沙池中挖掘恐龍化石；還有騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；更可在恐龍遊戲機台及 VR 遊戲中挑戰自己的霸主地位。

圖／翻攝自駁二藝術特區與Klook官網

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侏羅紀恐龍探險樂園於即日起至2024年03月10日（日）開放入園。營業時間為每週一至週日，上午10點至下午6點，閉館前30分鐘停止售票及入場，唯除夕休館。售票可至Klook、ibon或Trip.com購票入場。

官方網站：https://pier2.org/exhibition/info/1299/

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