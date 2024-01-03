八卦山大佛變身！【彰化月影燈季】一路展到元宵後 跨界聯名LINE貼圖

剛從跨年連假中玩回來，接著還有哪裡可以去呢？彰化縣府舉辦的「彰化月影燈季」從去年12/30起，在八卦山大佛風景區開跑囉！將一路展到今年3/3，陪著遊客過農曆年和元宵節，大家可以先到場感受過年的氛圍～

圖／beckhamhong66 IG

這次的「彰化月影燈季」，以即將到來的龍年和大佛光雕秀為主題，除了以龍為主題的花燈，看莊嚴的大佛被光雕秀的光影披上逗趣的外衣，也是這次燈季的一大亮點。而且還與LINE貼圖多多欸(DODOA)合作，請多多龍為活動代言，以「幸福多多。龍STAY」，要到場的遊客每個人帶著滿滿幸福回家。

圖／beckhamhong66 IG

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現場也規劃了互動、玩樂及震撼感官的各式主題燈區，無論是來欣賞光雕秀、花燈，或是來散散步，享受氣氛都很讚，可以挑在過年人潮湧現前先來踩點，才不會被擠到掃了遊興囉！

圖／beckhamhong66 IG

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彰化月影燈季

地址：彰化縣彰化市溫泉路31號

日期：2023/12/30～2024/3/3

燈飾點燈時間：17：30～22：00

大佛光雕秀時間：

晚上18：00～22：00，每半小時一場，每場5分鐘。

旋轉木馬開放時間：18：00