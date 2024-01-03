「薄霧中的少女」絕美環山步道 冬日美景雲瀑、日出一次滿足
【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】
翠峰湖海拔約1,840公尺，豐水期面積達25公頃，海拔高度處於雲霧帶，且位於迎風面氣候多變，雲霧常繚繞盤桓湖面，「薄霧中的少女」之名為這青翠山林增添柔美，每一天的不同時期皆有不同風姿，而冬季日出於湖畔的望洋山，當旭日從山頭透出光芒，猶如為藍色湖面鑲上閃亮鑽石，乃翠湖冬季限定絕景。
長年籠罩著濃霧細雨的步道沿途，鮮綠欲滴的苔蘚類生長茂密，吸水力強、質地柔軟的泥炭苔遍地叢生，蔓延到昂然挺立的紅檜林枝幹，豐富的苔原彷彿鋪上了一層天然吸音棉，因為遠離塵囂，靜謐而神秘，如若精靈的住所，2018年在此設立第一條國家級的「寂靜山徑」，並於2022年7月18日世界聆聽日獲授證為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」，「寂靜是一種邀請，也是一種喚醒」，純淨山林以寂靜療癒人心。
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