快訊

日航大火全機生還！「最美空姐」曝內幕：別為小事對空服員發飆

翁倩玉不被病魔擊倒 用歌影版畫傳承祖輩父輩大愛精神

羽田塔台「未准許」海保機進入跑道！僅允許日航降落 隨後兩機相撞

「薄霧中的少女」絕美環山步道　冬日美景雲瀑、日出一次滿足

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

翠峰湖海拔約1,840公尺，豐水期面積達25公頃，海拔高度處於雲霧帶，且位於迎風面氣候多變，雲霧常繚繞盤桓湖面，「薄霧中的少女」之名為這青翠山林增添柔美，每一天的不同時期皆有不同風姿，而冬季日出於湖畔的望洋山，當旭日從山頭透出光芒，猶如為藍色湖面鑲上閃亮鑽石，乃翠湖冬季限定絕景。

長年籠罩著濃霧細雨的步道沿途，鮮綠欲滴的苔蘚類生長茂密，吸水力強、質地柔軟的泥炭苔遍地叢生，蔓延到昂然挺立的紅檜林枝幹，豐富的苔原彷彿鋪上了一層天然吸音棉，因為遠離塵囂，靜謐而神秘，如若精靈的住所，2018年在此設立第一條國家級的「寂靜山徑」，並於2022年7月18日世界聆聽日獲授證為全球首條「寧靜步道Quiet Trail」，「寂靜是一種邀請，也是一種喚醒」，純淨山林以寂靜療癒人心。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 美景 翠湖

延伸閱讀

元旦連假花蓮2山友摔傷 空勤直升機一同吊掛救援

想要追曙光千萬別錯過！網友熱議2024元旦日出景點全在這

追曙光別錯過！2024元旦日出5大熱門景點公開

肉腳朝聖芒草勝地！「大屯山」連峰縱走 山頭作陪置身雲霧間

相關新聞

「薄霧中的少女」絕美環山步道　冬日美景雲瀑、日出一次滿足

翠峰湖海拔約1,840公尺，豐水期面積達25公頃，海拔高度處於雲霧帶，且位於迎風面氣候多變，雲霧常繚繞盤桓湖面，「薄霧中的少女」之名為這青翠山林增添柔美，每一天的不同時期皆有不同風姿。

平日也好逛！ 宜蘭新夜市「吳沙澤蘭媽祖文化夜市」上百攤位進駐 迺夜市、拜媽祖還有摸彩等著你

平日也能逛！ 宜蘭新夜市「吳沙澤蘭媽祖文化夜市」上百攤位進駐 迺夜市、拜媽祖還有摸彩等著你

賣房返鄉開書店！ 南迴四鄉最美書店+旅宿+輕食「家家酒書房」 百年旅社再創生

台東大武女兒、金鐘獎得主廣播媒體人潘美緣返鄉開設南迴四鄉唯一且最美書店「家家酒書房」，1樓是書店、咖啡廳，更在多功能舞台設置「天使DJ open studio錄音室」。

知本極簡時尚溫泉飯店　在房內眺覽山林綠意、舒泡美人湯

冬日最暖身心的知本溫泉季登場囉！遠離都市塵囂，浸沐於熱氣蒸騰的溫泉美人湯中，眺望綠意山嵐，超療癒。「知本金聯世紀酒店」特聘知名設計師吳宗岳操刀，以時尚簡潔的設計，現代極簡的建築巧思，打造國際五星級酒店的質感與品味。

花東最美風景！ 「蒸汽藍皮列車」圖輯收集 鐵道迷、攝影迷必珍藏

臺鐵觀光列車「藍皮解憂號」與CT273蒸汽機車女王合體，留下經典畫面美照，《欣傳媒》一次整理讓你回味！跟著蒸汽藍皮列車，我們一起去拜訪花東最美的小站與風景！

早午餐控收名單！宜蘭植物系餐廳推薦 招牌必點「黑精靈漢堡」

udn走跳美食／大海愛上藍天 超隱密的好日食光，若不是網友介紹，真的很難發現這間平價又美味早午餐，這裡環境優美，內有大片的落地窗可讓陽光透進來，到處都充滿綠色盆栽，讓人感覺很舒適，還有網美打

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。