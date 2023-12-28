3公尺水晶球燈超大！「南科璞馨公園」主題燈飾每日點燈時間曝，還可一路拍到過年

「南科璞馨公園」，位於台南市新市區大順三路，日前打造童話般奇幻的樂園，滿滿燈飾綻放異彩，整個公園瀰漫著濃厚的童趣氛圍，每一處都被華麗璀璨的燈飾點綴，呈現令人目不暇給的美麗景象，很適合夜晚美拍打卡！

圖／ig網友志瑋授權提供

璞馨公園的主題燈飾將一路亮燈到明年，遊客可盡情沈浸在燈光感受到奇幻童話般的夢幻體驗。燈光不僅在夜幕降臨後點亮，更賦予整個公園更加迷人的色彩，還有3公尺大的水晶球燈可拍超美。

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日前確認主題燈飾即日起展至2024/02/24，而燈飾點亮的時間則從晚上17:00延續至晚上22:00。建議遊客安排台南旅遊時，能順道前來欣賞這一絕美之景。路邊白線停車和附近停車場都很方便。快揪團一同在這夢幻童話的光影中，度過難忘的時光吧。

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