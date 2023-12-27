高雄最美光影！ 2024「鳳山光之季」閃耀至農曆年 3大繽紛燈區、16座主題燈飾 還有「龍鳳吉祥」主燈超Q亮相
高雄去年廣受好評的燈飾裝置藝術，「鳳山光之季」今年擴大舉辦為3大燈區市，除了打造7公尺高主燈「龍鳳吉祥」，還有全國6.9公里最長燈會，讓高雄版忘憂森林呈現七彩繽紛，再搭配漂浮夜合花主題燈，成為夢幻打卡拍照熱點，一路閃耀至2024農曆年後。
燈會以占地9公頃的大東濕地公園為主場地，沿曹公圳、鳳山溪、黃埔新村3大繽紛燈區，串聯古蹟東便門、平城等3座砲台等，營造16處主題燈飾，打造全國最長6.9公里燈會。
有高雄版「忘憂森林」之稱的大東濕地公園為主軸，「大東燈區」展區內有主燈「龍鳳吉祥」，以及「我是鳳山人」、轉譯捕夢網概念的「夢境」、以鳳凰形體作為鳳山地名由來的「鳳凰來也」、插畫光影「鳳山十二景」、代表南方客家人的「鳳語花香」和盤旋巨龍「燈籠」。
「愛心燈區」內，展有象徵地理位置具有交會意義的「交會點」、運用商圈招牌設計而成的「在地好味道」、窗花圖騰花燈「波光共舞」、平城砲台旁的護城河上的「水芙蓉」，以及曹公圳沿岸戲水池的霓虹「水上遊樂園」。
黃埔新村的「黃埔燈區」入口處有「牌樓主入口區-牌樓妝點」，展區內有融合日本海浪浮世繪、眷村窗花和龍年元素的「過年囉」，以及「童樂聖誕樹」、「打陀螺」、「貓咪樂園」等設計裝置。還有一連串的系列活動，詳情可上2024鳳山光之季官網。
【2024鳳山光之季】
活動期間：2023.12.23 ― 2024.2.28
點燈時間：17:00~22:00
．愛心燈區：高雄市鳳山區中華街38號 (近捷運鳳山站)
．大東燈區：高雄市鳳山區光遠路222號 (近捷運大東站)
．黃埔燈區：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷96-1號
詳細地圖見【2024鳳山光之季】官網
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