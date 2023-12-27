快訊

無緣合作李善均 許光漢現身靈堂悲痛悼念影帝

國三生割頸案家屬帶遺體返校招魂 道教總會揭用意：實屬罕見

高雄最美光影！ 2024「鳳山光之季」閃耀至農曆年 3大繽紛燈區、16座主題燈飾 還有「龍鳳吉祥」主燈超Q亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yiciguo授權、取自2024鳳山光之季官網
圖／IG@yiciguo授權、取自2024鳳山光之季官網

高雄去年廣受好評的燈飾裝置藝術，「鳳山光之季」今年擴大舉辦為3大燈區市，除了打造7公尺高主燈「龍鳳吉祥」，還有全國6.9公里最長燈會，讓高雄版忘憂森林呈現七彩繽紛，再搭配漂浮夜合花主題燈，成為夢幻打卡拍照熱點，一路閃耀至2024農曆年後。

圖／2024鳳山光之季官網
圖／2024鳳山光之季官網

燈會以占地9公頃的大東濕地公園為主場地，沿曹公圳、鳳山溪、黃埔新村3大繽紛燈區，串聯古蹟東便門、平城等3座砲台等，營造16處主題燈飾，打造全國最長6.9公里燈會。

大東燈區。圖／IG@yiciguo授權
大東燈區。圖／IG@yiciguo授權

大東燈區。圖／IG@yiciguo授權
大東燈區。圖／IG@yiciguo授權

有高雄版「忘憂森林」之稱的大東濕地公園為主軸，「大東燈區」展區內有主燈「龍鳳吉祥」，以及「我是鳳山人」、轉譯捕夢網概念的「夢境」、以鳳凰形體作為鳳山地名由來的「鳳凰來也」、插畫光影「鳳山十二景」、代表南方客家人的「鳳語花香」和盤旋巨龍「燈籠」。

大東燈區。圖／IG@yiciguo授權
大東燈區。圖／IG@yiciguo授權

「愛心燈區」內，展有象徵地理位置具有交會意義的「交會點」、運用商圈招牌設計而成的「在地好味道」、窗花圖騰花燈「波光共舞」、平城砲台旁的護城河上的「水芙蓉」，以及曹公圳沿岸戲水池的霓虹「水上遊樂園」。

愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權
愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權

愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權
愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權

愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權
愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權

愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權
愛心燈區。圖／IG@yiciguo授權

黃埔新村的「黃埔燈區」入口處有「牌樓主入口區-牌樓妝點」，展區內有融合日本海浪浮世繪、眷村窗花和龍年元素的「過年囉」，以及「童樂聖誕樹」、「打陀螺」、「貓咪樂園」等設計裝置。還有一連串的系列活動，詳情可上2024鳳山光之季官網

黃埔燈區。圖／IG@yiciguo授權
黃埔燈區。圖／IG@yiciguo授權

黃埔燈區。圖／IG@yiciguo授權
黃埔燈區。圖／IG@yiciguo授權

【2024鳳山光之季】

活動期間：2023.12.23 ― 2024.2.28

點燈時間：17:00~22:00

．愛心燈區：高雄市鳳山區中華街38號 (近捷運鳳山站)

．大東燈區：高雄市鳳山區光遠路222號 (近捷運大東站)

．黃埔燈區：高雄市鳳山區黃埔新村東三巷96-1號

詳細地圖見【2024鳳山光之季】官網

圖／2024鳳山光之季官網
圖／2024鳳山光之季官網

圖／2024鳳山光之季官網
圖／2024鳳山光之季官網

圖／2024鳳山光之季官網
圖／2024鳳山光之季官網

編輯推薦

裝置藝術

相關新聞

高雄最美光影！ 2024「鳳山光之季」閃耀至農曆年 3大繽紛燈區、16座主題燈飾 還有「龍鳳吉祥」主燈超Q亮相

高雄最美光影！ 「鳳山光之季」閃耀至2024農曆年 3大繽紛燈區、16座主題燈飾 還有「龍鳳吉祥」主燈超Q亮相

壽星遊劍湖山 門票只要1元！跨年假期再抽韓國雙人機票

跨年假期要來了！劍湖山世界於2023/12/30至2024/1/1，三天連假推出來劍湖山跨年、門票最低1元起的活動， 還...

住就送松葉蟹、綜合六品刺身！這些飯店迎春送好禮

即將迎來跨年、寒假與春節，飯店業者不再只有折扣與活動，還有各樣美食相贈、伴手禮送客，誠意十足。其中，老爺會館攜手点爭鮮推...

「佐登妮絲城堡」年末感恩大回饋！限時入園最低150元爽看「飄雪秀」

「佐登妮絲城堡」為了感謝與回饋2023年百萬人的熱情支持，特別祭出一整年的感恩回饋優惠。現在自12/30起，入園全票僅200元，團體、學生及65歲以上遊客更享特惠價150元，而星光票（17：00後入園）更只需150元。

實體巨萌！超療癒「阿Ｑ及招風小狗」現身屏東 「2023落山風藝術季」必訪亮點一次收

實體巨萌！出自台灣藝術家Alan Hong之手的「阿Ｑ及招風小狗」現身2023落山風藝術季，大型充氣藝術裝置壯觀且吸睛，令粉絲看到直呼「超可愛」、「心臟快要受不了了」融化眾多網友。

快拿身分證！有這3碼、或名字對中任一字「住房打3折」

2024眾所矚目的總統大選進入倒數階段，各種返鄉優惠出爐。其中，福容大飯店旗下全台各館推出各種優惠方案，最低可享3折入住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。