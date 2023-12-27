手搖飲x輕食複合！ 台南「迷客夏新光快閃店」登場 4大飲品、司康手作甜點首度曝光

台南人有福啦！「迷客夏」首次打造手搖飲 x 輕食的複合型快閃店，進駐全台南最大百貨公司–新光三越台南新天地G樓，展開為期一個多月的快閃店。除了迷客夏的經典品項，並攜手台南甜點名店「SOMMWHERE 那個那裡」與「馬修優格」推出多款期間限定口味，快揪閨蜜好友一起逛街吃下午茶囉！

圖／迷客夏提供

迷客夏「新光三越台南新天地」限定快閃店，特別選用用環保材質搭建，以經典品牌色做點綴，發光的小牛標誌點亮整體設計，還設置專屬座位區，在菜單上更提供4大系列飲品、獨家點心系列。

圖／迷客夏提供

圖／迷客夏提供

使用台灣優格第一品牌「馬修嚴選」，共推出3種「馬修優格系列」，打造出水蜜桃、巨峰葡萄、愛文芒果3種水果冰沙；同系列水果口味，再加入香醇的綠光鮮奶，打製成超綿密口感的「鮮奶慕昔系列」。

圖／迷客夏提供

「植物奶系列」則列選用100%澳洲原產優質燕麥奶 「MILKLAB」，無添加防腐劑、人工色素，全素食者也可安心食用。還有「手作特調」加碼推出芒果綠茶、金桃茉莉，以上只在迷客夏快閃店搶先開賣。

圖／迷客夏提供

迷客夏首次複合型快閃店，更邀請台南知名的法式手作甜點店「SOMMWHERE 那個那裡」一同攜手合作，推出多款以迷客夏飲品為靈感研發口味，包含「「伯爵黑糖QQ、芋泥麻糬、青蔥玉米乳酪」限定「司康」，快趁這一個月安排一回愜意的飲品輕食體驗吧！

圖／迷客夏提供

圖／迷客夏提供

迷客夏 台南新光快閃店

日期：2023年12月23日起，預計為期1個月

地址：新光三越台南新天地 G樓 (台南市中西區西門路一段658號)