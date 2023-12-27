粉絲都衝了！「清心福全x三麗鷗」周邊加購全攻略 開喝新品「雙倍蜜桃鮮奶茶」顏質爆表
清心福全x三麗鷗再一波！清心福全與三麗鷗大明星共推療癒聯名，加碼新推甜蜜飲品「雙倍蜜桃鮮奶茶」，用限量聯名「三麗鷗浮雕瓶」裝一整個顏質飆高，還有第二波聯名紙杯也超爆萌，帕恰狗、Hello Kitty和布丁狗的身影等你來蒐集。
「清心福全x三麗鷗」聯名討論熱度不間斷，加碼再推甜蜜新飲品「雙倍蜜桃鮮奶茶」，在濃醇絲滑鮮奶茶裡加入兩倍的蜜桃果肉，蜜桃香氣與口感層層疊加，身為蜜桃控的你絕對不能錯過！此外，聯名限量的「三麗鷗立體浮雕恰好瓶2.0」也於12/15起療癒開賣，有Hello Kitty及布丁狗等兩種Q萌款式，神祕獨特的「六邊形結構」猶如鑽石般，650ml容量恰好，質感風格、實用性都滿分，只要至門市購買任一飲品，加38元即可加購，這個不收藏真的說不過去啦。
同時，第二波聯名紙杯也心動登場，Hello Kitty、帕恰狗和布丁狗統統來報到，並自12中起於各門市陸續上市，不少粉絲看到都被融化直呼「可以再喝了」、「第二波杯款收集起來」。
清心福全 新品「雙倍蜜桃鮮奶茶」販售資訊
售價：(L)105元
「清心福全x三麗鷗」周邊加購資訊
【三麗鷗立體浮雕恰好瓶2.0】
至門市購買任一飲品＋38元即可加購乙個
【三麗鷗刮沙地墊】部分門市販售
至門市購買任一飲品＋350元（原價599）即可加購乙個
【帆布包＆零錢包套組】
至門市購買任一飲品＋290元（原價390）即可加購乙組
【玩偶飲料提袋】
至門市購買任一飲品＋160元（原價250）即可加購乙組
【2合1抱枕兼頸枕】
至門市購買任一飲品＋250元（原價399）即可加購乙個
注意事項：加價購僅限「來店」消費，每人當次消費限購一個；數量有限，售完為止
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