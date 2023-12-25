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人氣聯名再+1！春陽茶事三方跨界推「甜杏新飲品」 打卡超萌插畫聯名杯 還有LINE貼圖免費下載

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／春陽茶事提供
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手搖超前聯名來了！烏龍茶專賣品牌「春陽茶事」攜手影音平台LINE TV、人氣插畫家「1G」三方跨界合作，推出兩款期間限定新飲品，加入全新配料「甜杏凍」，搭配超萌聯名設計包裝，飲料好喝的同時還兼顧高顏值，拿到手先拍一張。

圖／春陽茶事提供
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連鎖手搖品牌「春陽茶事」超前部署，與影音平台LINE TV、人氣插畫家「1G」展開三方合作聯名，將於12/27推出「甜杏桂花烏龍」與「甜杏凍烏龍」等兩款期間限定新品，除了喝得到獨具品牌特色的春陽烏龍外，新配料「甜杏凍」選用飽滿南杏仁，以手工熬煮製成凍，綿密軟嫩搭配杏仁與奶香，以及南投在地桂花蜜，咀嚼控千萬別錯過。

圖／春陽茶事提供
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既然是聯名合作，當然也有聯名限定杯身設計，人氣插畫家1G以簡約的黑白線條為風格，配上充滿節慶氣息的紅、白色彩，詮釋1G與珍妮的日常，超萌模樣好療癒。不僅如此，LINE TV與1G合作新春主題貼圖「新春龍來追劇」也將於12/26上架，杯身上的可愛圖樣化身貼圖，共有16款。活動限時一個月，只要完成指定觀劇任務即可免費下載喔。

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