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這咖要收！小紅書爆款「拉絲水果撈」開賣 初韻「三種口味優格＋透明提籃」超好拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／初韻提供
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小紅書爆款來了！連鎖手搖品牌「初韻」打造清新甜品「水果撈」，加碼祭出一週間的「第二杯半價」優惠，多樣水果營養一次補足，加上超可愛的方盒提籃，這咖當然要收集起來啦！

圖／初韻提供
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主打以新鮮水果調製新飲品的人氣手搖「初韻」於12/21推出小紅書爆紅同款「水果撈」，精選5種高纖維時令水果，搭配自選原味、草莓或芒果等口味酸甜優格，打造「原味酸奶水果撈」、「草莓酸奶水果撈」、「芒果酸奶水果撈」等三種系列新品，清爽無負擔、健康又養顏，想要噗噗順暢就來一杯。

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此外，初韻更為了水果撈系列新品特製精美包裝，透明方形外盒加上俏皮小提把，直接化身質感小提籃，隨手帶著走不僅方便也超好拍。而為慶祝新品上市，12/21至12/28連續一週，加碼祭出「第二杯半價」活動，活動期間至初韻門市購買任一水果撈，即可以半價再帶走第二杯，快揪家人好友一起嘗鮮、打卡爆款吧！

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初韻 水果撈系列新品優惠資訊

新品品項：原味酸奶水果撈、草莓酸奶水果撈、芒果酸奶水果撈｜原味、草莓、芒果等3款不同口味優格，搭配5款新鮮時令水果

優惠期間：12/21～12/28

優惠內容：活動期間至初韻門市購買任一口味之水果撈，即享第二杯半價

注意事項：水果品項將依季節變化調整，以各店家公告為主

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