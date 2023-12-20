粉紅繡球花霜淇淋來了！甜村「大湖草莓霜淇淋」全新登場 台北快閃時間地點一次看

繡球花霜淇淋新口味！台中超人氣「甜村天然手作」以繡球花造型霜淇淋打進市場，引發網友熱議。因應冬季最夯的草莓產季，甜村也將推出「大湖草莓鮮奶霜淇淋」，並帶著新品再度北上快閃台北，預計又將再掀一波嘗鮮打卡風潮。

圖／甜村粉絲頁

甜村天然手作主打「繡球花霜淇淋」，除了北海道鮮奶、巧克力、抹茶及藍莓等四種口味外，再度推出最當季的「大湖草莓鮮奶霜淇淋」，粉色外型令人直呼好夢幻，而台中本店也會同步開賣，建議可關注甜村粉絲頁了解供應詳情。

圖／甜村粉絲頁

此外，繼11月快閃台北加場後，這次將帶著粉嫩新品「大湖草莓鮮奶霜淇淋」北上，於12/26至明年1/10快閃台北統一時代百貨，提供草莓及抹茶兩款鮮奶霜淇淋，一粉一綠撞色打卡必拍！

圖／甜村粉絲頁

甜村天然手作 台北快閃店資訊

快閃期間：2023/12/26～2024/1/10

地點：台北市政府捷運站2號出口聯通道（統一時代百貨B2）

販售口味：大湖草莓鮮奶霜淇淋、日本抹茶鮮奶霜淇淋