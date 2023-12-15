甜點控必搶！爆紅巴斯克「Basuku」快閃限時三天 「2款聖誕限定新品」登台要吃爆

40秒賣出140顆！甜點控必朝聖的爆紅「巴斯克蛋糕」回來了，巴斯克乳酪蛋糕「Basuku」再度快閃台灣，期間限定只有3天，帶著經典原味、焦糖海鹽及栗子蒙布朗等三款口味搶攻甜點控的胃。快閃資訊快筆記，錯過就不知道還要等多久啦！

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

美國爆紅巴斯克蛋糕「Basuku」曾於加州灣區創下40秒賣出140顆的驚人紀錄，繼8月旋風來台後，12/22至12/24將再度快閃台北信義區，本次更開發全新聖誕限定口味，甜點控們這次真的不能錯過！除了人氣不敗的「經典原味」外，聖誕限定新品「焦糖海鹽」及「栗子蒙布朗」也同步登台，不論是甜鹹滋味還是栗子香都將蛋糕的美味提升到新的層次，今年耶誕就要入手一顆打卡嘗鮮。

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

值得一提的是，「Basuku」巴斯克蛋糕預購至12/19，取貨時間為12/22至12/24三日間，想吃的朋友記得預購從速囉！

圖／新光三越台北信義新天地粉絲頁

巴斯克蛋糕「Basuku」快閃資訊

快閃期間：12/22～12/24 12:00-18:00

販售品項及售價：經典原味 六吋1,380元｜焦糖海鹽 六吋1,480元｜栗子蒙布朗 六吋1,680元

地點：新光三越 台北信義新天地A9 1F 服務台旁