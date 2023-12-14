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夯到缺貨！好市多新品「10元大廠奶酪」被秒殺 網傳知名餐飲也用這款

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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好市多秒殺新品！美式賣場好市多是不少人假日補貨首選，也有行家會不時巡店挖寶，像是今年6月時就曾推出的「新鮮草莓迷你戚風蛋糕」再度回歸開賣。此外，還有網友發現一款銅板價新品「奶酪」，平均下來一個只要10元，奶香濃郁又是大廠出品，一推出就被搬光光，馬上有網友回報「缺貨」、「線上也缺貨」。

好市多「新鮮草莓迷你戚風蛋糕」回歸開賣。圖／IG@mirumo0201授權
好市多「新鮮草莓迷你戚風蛋糕」回歸開賣。圖／IG@mirumo0201授權

好市多銅板價甜點再加一！有網友眼尖發現新品奶酪悄上架，這款光泉「原味奶酪」一箱179元，內有18入，平均一個約10元，不僅價格超便宜，部落客咪路火速分享口感，奶酪本身偏凝固型態，吃起來有奶香，還能搭配水果或燕麥片，自製簡易午茶小點。許多網友看到分享都紛紛表示「真的很佛」、「太便宜了」。

光泉「18入裝原味奶酪」於好市多上架，平均一個約10元，CP值超高。圖／IG@mirumo0201授權
光泉「18入裝原味奶酪」於好市多上架，平均一個約10元，CP值超高。圖／IG@mirumo0201授權

圖／IG@mirumo0201授權
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此外，也有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享該款新品情報，吸引網友們討論，有網友提及知名壽司店的甜點也會選用光泉的奶酪，因此激起不少人的購買慾。

這款受網友推薦的新品奶酪已在好市多官網顯示「缺貨」。圖／好市多官網
這款受網友推薦的新品奶酪已在好市多官網顯示「缺貨」。圖／好市多官網

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奶酪 好市多 挖寶 銅板美食 甜點

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