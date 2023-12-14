夯到缺貨！好市多新品「10元大廠奶酪」被秒殺 網傳知名餐飲也用這款
好市多秒殺新品！美式賣場好市多是不少人假日補貨首選，也有行家會不時巡店挖寶，像是今年6月時就曾推出的「新鮮草莓迷你戚風蛋糕」再度回歸開賣。此外，還有網友發現一款銅板價新品「奶酪」，平均下來一個只要10元，奶香濃郁又是大廠出品，一推出就被搬光光，馬上有網友回報「缺貨」、「線上也缺貨」。
好市多銅板價甜點再加一！有網友眼尖發現新品奶酪悄上架，這款光泉「原味奶酪」一箱179元，內有18入，平均一個約10元，不僅價格超便宜，部落客咪路火速分享口感，奶酪本身偏凝固型態，吃起來有奶香，還能搭配水果或燕麥片，自製簡易午茶小點。許多網友看到分享都紛紛表示「真的很佛」、「太便宜了」。
此外，也有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享該款新品情報，吸引網友們討論，有網友提及知名壽司店的甜點也會選用光泉的奶酪，因此激起不少人的購買慾。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言