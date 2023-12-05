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變好吃了！好市多「走鐘餐包」當驚喜包開 網曝一方法復熱吃更有勁道

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
好市多餐包售價從99元漲至119元。圖／摘自Facebook
好市多餐包售價從99元漲至119元。圖／摘自Facebook

喜歡吃飛機餐的麵包嗎？有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享好市多一款餐包，認為很有搭飛機吃餐包的感覺，但有時會買到品質不一的麵包因此笑稱是當開「驚喜包」，並分享該款餐包又漲價了，吸引其他網友回應「只買過99元的，漲價後就沒買過了」、「當早餐很快就沒了」，但也有人覺得「變好吃了」。

圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團(網友楷甯)
圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團(網友楷甯)

好市多餐包掀起熱烈討論，有網友分享好市多一款吃起來像飛機餐麵包的餐包，一袋內有36個119元，原PO分享偶爾會買到「味道走鐘」的餐包，也會反映給退貨部門，但由於真的很喜歡餐包就會一買再買，笑稱是「當驚喜包打開吃看看」，引發網友熱議。

有其他網友表示自己也買過「走鐘餐包」，發現包裝變薄易有破洞，推測是因此導致變質，建議購買時先檢查包裝並注意日期。另有內行人推薦保存方法，冰冷凍可以放很久，解凍後再烤就能還原它的美味，也有網友推薦用蒸的，蒸完口感更Q更有勁道。

此外，據網友分享，這款餐包最初售價為99元，經過兩波調漲現在是119元，有人因為價格卻步，表示「漲價後就沒買過了」。但也有不少人仍很喜歡這款餐包，直讚「好吃的餐包」、「我家超愛這個」、「比飛機餐包紮實」等。

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好市多 麵包 早餐

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